Jolette, aquella joven que se dio a conocer durante su paso por "La Accademia", por su controvertido desempeño vocal, ahora es reconocida por mostrar solidaridad por el episodio de ansiedad que Lolita Cortés, excrítica del reality de canto, atravesó en "La granja VIP", pese a lo intolerante que pudo llegar a ser con ella.

Lolita se convirtió en la cuarta participante en abandonar el reality de TV Azteca. Sin embargo, su salida no tuvo que ver con la falta de apoyo del público, sino por una decisión deliberada, cuando la cantante y actriz cayó en la cuenta que, la dinámica del proyecto, estaba cobrándole factura en lo tocante a su salud mental.

Durante la eliminación de este domingo, la también crítica de "La Academia" pidió la palabra a Adal Ramones, el anfitrión del show, para solicitar su salida, debido a la angustia que le producía todo aquello que demandaba ser parte del reality.

La sensibilidad que Lolita demostró, la cual resultaba desconocida para el público, que la percibía como una mujer severa, por la forma en que se conducía para con las y los participantes del reality de canto, especialmente, con Jolette, con la que, 20 años más tarde, seguía siendo asociada.

Fue así que el influencer Gerardo Escareño buscó a la joven para cuestionarla acerca de qué opinión le merecía la situación, luego de que Cortés abandonara "La granja VIP", siendo recibida por su hija Dariana, en una situación de vulnerabilidad, por lo que la misma televisora fue criticada por exhibir el episodio tan delicado que enfrentó la artista.

Y, para la sorpresa de las redes, Jolette se mostró empática y comprensiva, afirmando que, a pesar de lo severa que Lolita pudo ser con ella, la situación que afrontraba -en la actualidad- le merecía todo su respeto.

La joven jalisciense aclaró que, a pesar de que desconocía cómo se habían sucedido los hechos del domingo, debido a que no sintoniza el reality, le alegraba saber que, la salida del reality de Lolita contribuiría en la estabilidad emocional de la crítica.

"Jamás me voy a prestar a atacar a una mujer como Lolita, que ya la está pasando mal, si el público es lo que espera, que sepan que soy una dama, que empatizo completamente, me alegro que ella haya podido salir, si es lo que quería, no sé más porque no estoy viendo el reality, como para saber qué está pasando, qué bueno que pudo salir".

Además, la exacadémica exhortó al público no señalar a Lolita, ni por su decisión de abandonar "La granja", como por lo que sucedió hace 20 años, cuando tanto Cortés como Arturo López Gabito, la señalaban como una persona con poco talento para dedicarse al canto.

"Yo le pido a toda la gente que tenga mucho respeto con el tema y por su persona, yo no voy a decir ´ay, ahora me toca a mí´, jamás en la vida me prestaría a atacarla, yo la conocí durante cinco meses, hace 20 años, yo no sé qué persona es, qué está atravesando, las pérdidas que ha tenido y, si ella no lo pudo resistir, lo respeto abolutamente, mi absoluto respeto", precisó.

Después de estas declaraciones, en las redes predomina los comentarios positivos referentes a la forma en que Jolette ha procesado todo lo que sucedió cuando en el 2005, cuando fue catalogada como la peor participante del reality.

"Qué hermoso ser humano".

"Te miro, te observo, te analizo y te respeto".

"Sigue siendo bella por dentro y por fuera".

"Una reina".

"Me encantó, la salud mental que todos deberíamos tener"..

"Cuánta inteligencia emocional en sus palabras, tuvo la oportunidad de despotricar, pero decidió ser una dama".

