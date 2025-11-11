Más Información

Lanza FILCO Manifiesto por la Cultura

Lanza FILCO Manifiesto por la Cultura

Aguafuerte: 20 años, 350 muestras y mil 900 artistas

Aguafuerte: 20 años, 350 muestras y mil 900 artistas

De la Reina Roja a las tejedoras: Las indígenas de México, en España

De la Reina Roja a las tejedoras: Las indígenas de México, en España

Poetas abordarán los desafíos ecológicos para imaginar mundos posibles

Poetas abordarán los desafíos ecológicos para imaginar mundos posibles

“A mis 70 años me pregunto ¿qué es la escritura?”: Mónica Lavín

“A mis 70 años me pregunto ¿qué es la escritura?”: Mónica Lavín

Reconocen a artistas de varias generaciones en el Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga 2025

Reconocen a artistas de varias generaciones en el Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga 2025

, aquella joven que se dio a conocer durante su paso por "", por su controvertido desempeño vocal, ahora es reconocida por mostrar solidaridad por el episodio de ansiedad que , excrítica del reality de canto, atravesó en "", pese a lo intolerante que pudo llegar a ser con ella.

Lolita se convirtió en la cuarta participante en abandonar el reality de TV Azteca. Sin embargo, su salida no tuvo que ver con la falta de apoyo del público, sino por una decisión deliberada, cuando la cantante y actriz cayó en la cuenta que, la dinámica del proyecto, estaba cobrándole factura en lo tocante a su salud mental.

Durante la eliminación de este domingo, la también crítica de "La Academia" pidió la palabra a Adal Ramones, el anfitrión del show, para solicitar su salida, debido a la angustia que le producía todo aquello que demandaba ser parte del reality.

Lee también:

La sensibilidad que Lolita demostró, la cual resultaba desconocida para el público, que la percibía como una mujer severa, por la forma en que se conducía para con las y los participantes del reality de canto, especialmente, con Jolette, con la que, 20 años más tarde, seguía siendo asociada.

Fue así que el influencer Gerardo Escareño buscó a la joven para cuestionarla acerca de qué opinión le merecía la situación, luego de que Cortés abandonara "La granja VIP", siendo recibida por su hija Dariana, en una situación de vulnerabilidad, por lo que la misma televisora fue criticada por exhibir el episodio tan delicado que enfrentó la artista.

Y, para la sorpresa de las redes, Jolette se mostró empática y comprensiva, afirmando que, a pesar de lo severa que Lolita pudo ser con ella, la situación que afrontraba -en la actualidad- le merecía todo su respeto.

Lee también:

La joven jalisciense aclaró que, a pesar de que desconocía cómo se habían sucedido los hechos del domingo, debido a que no sintoniza el reality, le alegraba saber que, la salida del reality de Lolita contribuiría en la estabilidad emocional de la crítica.

"Jamás me voy a prestar a atacar a una mujer como Lolita, que ya la está pasando mal, si el público es lo que espera, que sepan que soy una dama, que empatizo completamente, me alegro que ella haya podido salir, si es lo que quería, no sé más porque no estoy viendo el reality, como para saber qué está pasando, qué bueno que pudo salir".

Además, la exacadémica exhortó al público no señalar a Lolita, ni por su decisión de abandonar "La granja", como por lo que sucedió hace 20 años, cuando tanto Cortés como Arturo López Gabito, la señalaban como una persona con poco talento para dedicarse al canto.

"Yo le pido a toda la gente que tenga mucho respeto con el tema y por su persona, yo no voy a decir ´ay, ahora me toca a mí´, jamás en la vida me prestaría a atacarla, yo la conocí durante cinco meses, hace 20 años, yo no sé qué persona es, qué está atravesando, las pérdidas que ha tenido y, si ella no lo pudo resistir, lo respeto abolutamente, mi absoluto respeto", precisó.

Lee también:

Después de estas declaraciones, en las redes predomina los comentarios positivos referentes a la forma en que Jolette ha procesado todo lo que sucedió cuando en el 2005, cuando fue catalogada como la peor participante del reality.

"Qué hermoso ser humano".

"Te miro, te observo, te analizo y te respeto".

"Sigue siendo bella por dentro y por fuera".

"Una reina".

"Me encantó, la salud mental que todos deberíamos tener"..

"Cuánta inteligencia emocional en sus palabras, tuvo la oportunidad de despotricar, pero decidió ser una dama".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Meghan Markle demandaría al príncipe William en caso de que le quite su título real. Foto: AP

Meghan Markle demandaría al príncipe William en caso de que le quite su título real: "Luchará con uñas y dientes"

Tras agredir a Fátima Bosch, Nawat Itsaragrisil provoca arresto de director de Miss Universo México en Tailandia; confirman. Foto: Instagram/EFE

Tras agredir a Fátima Bosch, Nawat Itsaragrisil provoca arresto de director de Miss Universo México en Tailandia; confirman

¡Inesperado! Angélica Vale revela que Otto Padrón le notificó el divorcio frente a toda su familia. Foto: Angélica Vale / IG

¡Inesperado! Angélica Vale revela que Otto Padrón le notificó el divorcio frente a toda su familia

Edén Muñoz corona a Yuridia como la verdadera reina del regional mexicano y desata una ola de memes contra Ángela Aguilar Foto: Captura de pantalla / TikTok

Edén Muñoz corona a Yuridia como la verdadera reina del regional mexicano y desata una ola de memes contra Ángela Aguilar

Lauren Sánchez. Foto: AP

Lauren Sánchez comparte el revelador vestido transparente que usó en fiesta de Kris Jenner

[Publicidad]