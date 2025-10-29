Más Información

Las fotos del “ilusionista” Rodney Smith se exhiben por primera vez en México

Las fotos del “ilusionista” Rodney Smith se exhiben por primera vez en México

Por Día de Muertos, el Altar de los Cráneos Esculpidos abre sus puertas al público

Por Día de Muertos, el Altar de los Cráneos Esculpidos abre sus puertas al público

Reflexionan sobre el legado de Luis González y González, maestro de la microhistoria

Reflexionan sobre el legado de Luis González y González, maestro de la microhistoria

Imputan y encarcelan provisionalmente a dos sospechosos por el robo del Louvre en París

Imputan y encarcelan provisionalmente a dos sospechosos por el robo del Louvre en París

El nigeriano Wole Soyinka, Nobel de Literatura, afirma que EU le anuló la visa

El nigeriano Wole Soyinka, Nobel de Literatura, afirma que EU le anuló la visa

Centro Kalan no arrastra ningún expediente: Álvarez-Buylla; dice que pronto abrirá

Centro Kalan no arrastra ningún expediente: Álvarez-Buylla; dice que pronto abrirá

se hizo viral en redes sociales, después de que usuarios y televidentes de “La Granja VIP” criticaran su conducción, incluso creando una tendencia en TikTok a la que su hija, Paola Ramones, decidió unirse.

La creadora de contenido compartió un video del trend en el que simula el momento de la eliminación de Sandra Itzel, cuando el conductor habría adelantado por error su salida del reality, provocando el enojo de los fans que pidieron su despido.

Usuarios en TikTok han comentado el contenido realizado por Paola Ramones, mostrando su apoyo hacia ella y celebrando el sentido del humor con el que se burló de lo ocurrido en el programa de TV Azteca.

El audio en el que se basó dice: “La que se va para ya nunca regresar de La Granja VIP, esa muchacha que hoy mismo culminan sus sueños, que trae botas Milton Fajer, que baila, canta, eres tú: Sandra Itzel”.

En el clip, Paola usa una cuchara simulando un micrófono y, en el fondo, aparece su papá Adal Ramones fingiendo ser Sandra Itzel. Rápidamente, el video se viralizó, acumulando más de 474 mil vistas y más de 39 mil “Me gusta”.

@paolaramonesv

Subiéndonos a la comedia

♬ sonido original - Oscar Roguez / HDLCH

Lee también

¿Qué pasó en la eliminación de Sandra Itzel?

El pasado domingo 26 de octubre, durante la noche de eliminación de “La Granja VIP”, Adal Ramones habría cometido un error al adelantar que Sandra Itzel sería la eliminada, provocando el enojo de los usuarios y televidentes que veían la transmisión en vivo.

Fue durante la decisión entre Eleazar Gómez y Sandra Itzel cuando Adal Ramones, conductor del reality show, se adelantó a decir su nombre: “La que se va de la granja eres tú, Sandra Itzel”, cortando el suspenso del momento.

El nombre de se viralizó rápidamente en redes sociales, donde los usuarios lo acusaron de tener una mala conducción y criticaron a la producción del programa por arruinar la tensión del episodio.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Justin Trudeau se derrite por Katy Perry “Es la mujer perfecta”. Foto: (Photo by ANDREJ IVANOV and SUZANNE CORDEIRO / AFP) / Michael Tran / AFP

Justin Trudeau, perdidamente enamorado de Katy Perry: “Es la mujer perfecta”, dice

Kate Middleton, “enferma” y “agotada” por el escándalo del príncipe Andrés en plena recuperación del cáncer. Foto: AFP

Kate Middleton, “enferma” y “agotada” por el escándalo del príncipe Andrés en plena recuperación del cáncer

A la Jorge Kahwagi, Ninel Conde se transforma y se somete a cambio de color de ojos. Foto: Instagram

A la Jorge Kahwagi, Ninel Conde se transforma y se somete a cambio de color de ojos

“Me escapé de mi propia despedida de soltera y fui a su departamento”: Demi Moore confiesa infidelidad la noche previa a su boda. Shutterstock vía Grosby Group

“Me escapé de mi propia despedida de soltera y fui a su departamento”: Demi Moore confiesa infidelidad la noche previa a su boda

Katy Perry. Foto: AP

Katy Perry presume el impactante vestido rojo con el que “enamoró” a Justin Trudeau

[Publicidad]