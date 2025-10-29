Adal Ramones se hizo viral en redes sociales, después de que usuarios y televidentes de “La Granja VIP” criticaran su conducción, incluso creando una tendencia en TikTok a la que su hija, Paola Ramones, decidió unirse.

La creadora de contenido compartió un video del trend en el que simula el momento de la eliminación de Sandra Itzel, cuando el conductor habría adelantado por error su salida del reality, provocando el enojo de los fans que pidieron su despido.

Usuarios en TikTok han comentado el contenido realizado por Paola Ramones, mostrando su apoyo hacia ella y celebrando el sentido del humor con el que se burló de lo ocurrido en el programa de TV Azteca.

El audio en el que se basó dice: “La que se va para ya nunca regresar de La Granja VIP, esa muchacha que hoy mismo culminan sus sueños, que trae botas Milton Fajer, que baila, canta, eres tú: Sandra Itzel”.

En el clip, Paola usa una cuchara simulando un micrófono y, en el fondo, aparece su papá Adal Ramones fingiendo ser Sandra Itzel. Rápidamente, el video se viralizó, acumulando más de 474 mil vistas y más de 39 mil “Me gusta”.

¿Qué pasó en la eliminación de Sandra Itzel?

El pasado domingo 26 de octubre, durante la noche de eliminación de “La Granja VIP”, Adal Ramones habría cometido un error al adelantar que Sandra Itzel sería la eliminada, provocando el enojo de los usuarios y televidentes que veían la transmisión en vivo.

Fue durante la decisión entre Eleazar Gómez y Sandra Itzel cuando Adal Ramones, conductor del reality show, se adelantó a decir su nombre: “La que se va de la granja eres tú, Sandra Itzel”, cortando el suspenso del momento.

El nombre de Adal Ramones se viralizó rápidamente en redes sociales, donde los usuarios lo acusaron de tener una mala conducción y criticaron a la producción del programa por arruinar la tensión del episodio.