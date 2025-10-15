Adal Ramones habla de algunas de las trabas a las que "La granja VIP" se ha enfrentado, al reconocer que un ejecutivo de otra televisora advirtió a algunas de las marcas, que también patrocinan los contenidos de su canal que, de aliarse con el reality de TV Azteca, les cerrarían las puertas en sus proyectos futuros.

Todo parecía estar en contra de "La granja VIP", se estrenaría la misma noche del regreso de "¿Quién es la máscara?" a Televisa, con un elenco que, en redes sociales, afirman que muy pocos conocen, también había pocas expectativas del público que, aún antes de comenzar sus emisiones, afirmaba que el reality se trataba de una copia de "La casa de los famosos México".

Sin embargo, con sólo unos días de emisiones, la audiencia ha demostrado gran interés en la dinámica del reality y las y los usuarios ya se decantan por algunos de sus competidores favoritos; Sergio Mayer Mori, quien encabeza la lista, secundado por Manola Diez y Alfredo Adame, los que dicen que generan más contenido.

Las comparaciones con "LCDLFM" no se ha hecho esperar, pues el público cree que el reality de TV Azteca llegó con una propuesta nueva y más interesante, en comparación a lo que la producción de Rosa María Noguerón ofreció durante su última temporada.

Pero pareciera ser que Televisa no es la única televisora que podría verse afectada por la atención que la audiencia está poniendo en su competencia, pues Adal Ramones, el anfitrión del reality, confió a sus seguidores que, además, se han visto en aprietos, en cuanto a cuestiones de patrocinio.

Esto debido a que el ejecutivo de otra televisora, que aclaró que no se trataba de Televisa, había puesto un ultimátum; no quería que sus proveedores trabajar para el reality, por lo que les adviritó que, si llevaban sus marcas al programa, ya no podrían trabajar para él.

"Les dijeron a los proveedores si ustedes trabajan en ´La granja VIP´no van a hacer más programas con nosotros, no voy a decir el nombre, no voy a decir quién pero hubo un ejecutivo, hubo quien dijo ´no lo hacen y, si lo hacen, no trabajan con nosotros´, reitero ,Televisa no fue".

Como consencuencia, reconoció Ramones, muchas de las marcas que tenían contempladas para que patrocinarán el reality terminaron por no hacerlo, aunque celebró que también hubo otros proveedores que, a toda costa, decidieron seguir arriba del proyecto.

"Cuando hablamos para ver por qué nos estaban haciendo eso, hubo un desdén, hubo un ´háganle como quieran´, los proveedores se fueron, unos sí, otros no". expresó.

Adal lamentó que, a estas alturas, las televisoras sigan buscando confrontación unas a otras, cuando considera que cada una tiene buenos contenidos y públicos distintos.

"Es delicado porque, en esta época, no hay otra palabra más que ´competencia desleal´, yo siempre lo he dicho, que Dios bendiga a la competencia, que les vaya superbien", puntualizó en una transmisión a través de sus redes.

