Más Información

Poesía en Voz Alta, con un performance de  Raúl Zurita

Poesía en Voz Alta, con un performance de  Raúl Zurita

Nora Haddada inaugura Feria del Libro de Fráncfort

Nora Haddada inaugura Feria del Libro de Fráncfort

Una comedia de Emilio Carballido, en el Cervantino

Una comedia de Emilio Carballido, en el Cervantino

Elsa Medina: "Reminiscencias", en el Centro de la Imagen

Elsa Medina: "Reminiscencias", en el Centro de la Imagen

Celebran con un "Dicciomario" la gran literatura de Mario Vargas Llosa

Celebran con un "Dicciomario" la gran literatura de Mario Vargas Llosa

Arriba Rey de España, Felipe VI a Arequipa, la ciudad natal de Mario Vargas Llosa

Arriba Rey de España, Felipe VI a Arequipa, la ciudad natal de Mario Vargas Llosa

habla de algunas de las trabas a las que "" se ha enfrentado, al reconocer que un ejecutivo de otra televisora advirtió a algunas de las , que también patrocinan los contenidos de su canal que, de aliarse con el reality de TV Azteca, les cerrarían las puertas en sus proyectos futuros.

Todo parecía estar en contra de "La granja VIP", se estrenaría la misma noche del regreso de "¿Quién es la máscara?" a Televisa, con un elenco que, en redes sociales, afirman que muy pocos conocen, también había pocas expectativas del público que, aún antes de comenzar sus emisiones, afirmaba que el reality se trataba de una copia de "La casa de los famosos México".

Sin embargo, con sólo unos días de emisiones, la audiencia ha demostrado gran interés en la dinámica del reality y las y los usuarios ya se decantan por algunos de sus competidores favoritos; Sergio Mayer Mori, quien encabeza la lista, secundado por Manola Diez y Alfredo Adame, los que dicen que generan más contenido.

Lee también:

Las comparaciones con "LCDLFM" no se ha hecho esperar, pues el público cree que el reality de TV Azteca llegó con una propuesta nueva y más interesante, en comparación a lo que la producción de Rosa María Noguerón ofreció durante su última temporada.

Pero pareciera ser que Televisa no es la única televisora que podría verse afectada por la atención que la audiencia está poniendo en su competencia, pues Adal Ramones, el anfitrión del reality, confió a sus seguidores que, además, se han visto en aprietos, en cuanto a cuestiones de patrocinio.

Esto debido a que el ejecutivo de otra televisora, que aclaró que no se trataba de Televisa, había puesto un ultimátum; no quería que sus proveedores trabajar para el reality, por lo que les adviritó que, si llevaban sus marcas al programa, ya no podrían trabajar para él.

Lee también:

"Les dijeron a los proveedores si ustedes trabajan en ´La granja VIP´no van a hacer más programas con nosotros, no voy a decir el nombre, no voy a decir quién pero hubo un ejecutivo, hubo quien dijo ´no lo hacen y, si lo hacen, no trabajan con nosotros´, reitero ,Televisa no fue".

Como consencuencia, reconoció Ramones, muchas de las marcas que tenían contempladas para que patrocinarán el reality terminaron por no hacerlo, aunque celebró que también hubo otros proveedores que, a toda costa, decidieron seguir arriba del proyecto.

"Cuando hablamos para ver por qué nos estaban haciendo eso, hubo un desdén, hubo un ´háganle como quieran´, los proveedores se fueron, unos sí, otros no". expresó.

Adal lamentó que, a estas alturas, las televisoras sigan buscando confrontación unas a otras, cuando considera que cada una tiene buenos contenidos y públicos distintos.

"Es delicado porque, en esta época, no hay otra palabra más que ´competencia desleal´, yo siempre lo he dicho, que Dios bendiga a la competencia, que les vaya superbien", puntualizó en una transmisión a través de sus redes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Cazzu confiesa que la entrevista de Nodal con Adela Micha le dolió mucho ‘Yo no haría eso, lo quise mucho’. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda / EFE/ Mario Guzmán

Cazzu confiesa que la entrevista de Nodal con Adela Micha le dolió mucho: ‘Yo no haría eso, lo quise mucho’

“Nunca se dejaron del todo”: Jennifer Lopez y Ben Affleck habrían retomado su romance después del divorcio. Foto: AFP

“Nunca se dejaron del todo”: Jennifer Lopez y Ben Affleck habrían retomado su romance después del divorcio

¡Se coló! Meghan Markle se “auto invitó” al desfile de Balenciaga en París. Foto: AFP

¡Se coló! Meghan Markle se “auto invitó” al desfile de Balenciaga en París

Alfredo Adame no se guarda nada y se lanza contra La Casa de los Famosos en La Granja VIP: "Es una mie..." Foto: Alfredo Adame / IG

Alfredo Adame no se guarda nada y se lanza contra La Casa de los Famosos en La Granja VIP: "Es una mie..."

Georgina Rodríguez. Foto EFE

Georgina Rodríguez y el espectacular atuendo blanco con el que robó miradas en París