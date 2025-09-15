El conductor Adal Ramones sorprendió al público en redes sociales contando cómo fue el éxito comercial de su juego de mesa “Ingesu landia”, que logró superar las expectativas de ventas y posicionarse entre los más vendidos en el mercado mexicano y en Latinoamérica.

El origen de su juego de mesa “Ingesu landia”

A través del podcast de la "Cotorrisa" en el episodio "Me incendié la cara en vivo Ft. Adal Ramones", el comediante contó que el juego de mesa surgió como una idea familiar, con el objetivo de ofrecer un juego de mesa que uniera diversión, estrategia y creatividad en un mismo producto.

Ramones recordó que cuando trabajaba en Otro Rollo se le acercó la empresa Fotorama, y le ofrecieron sus derechos de la foto para hacer un Serpientes y escaleras y Damas chinas.

"Puedo cobrar X dinero por la foto, la van a usar un año, vuelvo a hacer otro contrato a los dos años, es un buen contrato solamente por mi jeta", expresó Adal Ramones.

Ante esta propuesta, él tuvo otra idea: “Llegué con ellos en una junta de consejo y les digo ‘La pensé y el artista es muy noble, pero a mí me gana mi mente de empresa, no quiero ser la jeta de Serpientes y escaleras, déjenme diseñar mi propio juego’”.

¿Qué es "Ingesu landia"?

El concepto detrás de “Ingesu landia” busca trasladar a los jugadores a un mundo imaginario lleno de retos y sorpresas. Cada partida invita a los participantes a interactuar de manera activa, resolver situaciones inesperadas y trabajar en equipo para alcanzar objetivos dentro del juego. Esta combinación de elementos lúdicos y estratégicos ha sido clave para su aceptación en un público amplio, desde niños hasta adultos.

Además, el éxito de ventas de Adal Ramones ha llamado la atención de expertos del sector de juguetes y entretenimiento, quienes destacan que “Ingesu landia” ha logrado competir directamente con marcas consolidadas, ofreciendo un producto innovador con identidad propia.