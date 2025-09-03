Más Información

” es el nombre que recibirá el nuevo reality show de TV Azteca, donde celebridades se enfrentarán al reto de convertirse en granjeros y realizar las labores propias de este oficio, como ordeñar vacas al amanecer o cultivar maíz.

Aunque todavía no cuenta con fecha de estreno, la producción ya comenzó a mostrar el talento que estará detrás de este show de televisión. El conductor principal del programa en televisión será Adal Ramones, quien hará mancuerna con la modelo Kristal Silva.

El nuevo programa de TV Azteca buscará conectar con las nuevas generaciones mediante videos en vivo en plataformas como TikTok, YouTube e Instagram. Para ello, Marielle Zannie, también conocida como Malleza, será conductora del contenido en redes sociales y compartirá espacio con Alex Garza.

La joven de 23 años se ha ganado su lugar gracias a sus videos donde cuenta chismes de la farándula y realiza entrevistas a famosos. Ahora dará el salto a la televisión, donde mostrará su talento en la pantalla chica.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Malleza reveló algunos detalles del reality.

La Granja VIP” contará con tres críticas que servirán como la figura de juezas, al estilo de programas como “La Academia” o “MasterChef Celebrity”.

“Van a ser Lola Cortés, Flor Rubio y Linet Puente. No tengo idea si el eliminado lo decide el público, si lo deciden ellas, porque genuinamente es algo que quieren mantenerlo como lo más sorpresivo posible (…)”, dijo Malleza en entrevista con EL UNIVERSAL.

Participantes del reality de TV Azteca permanecerán en secreto

Hasta ahora no se han revelado los nombres de los participantes, pero gracias a Malleza se sabe que serán alrededor de 16 celebridades las que inicien la competencia.

“Son grandes, o sea, no metieron ahí a cualquiera. Cada uno de los integrantes son personas bastante conocidas en México, ya sea por los medios tradicionales o los digitales”, comentó.

¿Cuándo se revelará al primer participante de "La Granja VIP"?

Sin revelar su nombre, la creadora de contenido adelantó que la primera persona anunciada será un granjero y su identidad se revelará durante la transmisión del partido de futbol México vs Japón que se verá en Azteca Deportes (Canal 7) este sábado 6 de septiembre.

” irá revelando poco a poco a sus participantes en los eventos más importantes de la televisora. El reality se estrenará el próximo 12 de octubre por Azteca Uno y contará con transmisión 24/7 en la plataforma Disney+.

