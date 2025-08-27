Más Información

Museo Van Gogh alerta de posible cierre por falta de fondos estatales para su renovación

Encuentran en Argentina un cuadro robado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial tras décadas de búsqueda

Explorar riqueza histórica de Ecatepec, en deuda

Mextrópoli reflexionará sobre la crisis que ha causado la gentrificación

La FIL Monterrey anuncia programa: Laura Restrepo, Rosa Montero y Tatiana Tîbuleac

Guillermo Sheridan: 75 años del genio humorístico, estudioso de la poesía y crítico del poder

es uno de los proyectos que más expectativa ha generado entre televidentes y usuarios de internet. Por este motivo, TV Azteca decidió revelar a su carta más fuerte: Adal Ramones será el conductor estrella.

En redes sociales, la televisora compartió un adelanto de su nuevo reality show, que busca competir en audiencia contra La Casa de los Famosos México, transmitido actualmente por Canal 5 y ViX.

¿De qué se tratará La Granja VIP?

El show es producido en conjunto con Fremantle, compañía de entretenimiento reconocida por programas como America's Got Talent y The X Factor, según informó TV Azteca.

La Granja VIP busca mostrar el lado humano y vulnerable de celebridades que, además, deberán crear estrategias y alianzas para ganar el concurso.

Durante 10 semanas, figuras públicas enfrentarán el reto de administrar y mantener una granja 100% funcional: ordeñar vacas, sembrar y cosechar alimentos, cuidar animales, reparar instalaciones y convivir bajo el mismo techo.

¿Quién conducirá el nuevo reality show de TV Azteca?

El conductor, como lo anunció TV Azteca, será Adal Ramones, recordado por programas como Otro Rollo, México Tiene Talento, STANDparados y más recientemente Enrollados.

El reality es una de las grandes apuestas televisivas del año y promete competir en popularidad con el programa de TelevisaUnivision, que cada semana se convierte en tendencia en redes sociales.

Con un formato que ha triunfado en otros países, La Granja VIP traería estrellas de la farándula nacionales que mostrarían su otra cara y enfrentarían desafíos físicos.

¿Cuándo se estrena La Granja VIP?

Hasta el momento se desconocen los nombres de los participantes, pero el show promete revolucionar las noches de televisión mexicana. En las próximas semanas se estarían revelando qué figuras públicas participarán.

Durante la transmisión de Hechos Noche en Azteca UNO, Javier Alatorre entrevistó a Adal Ramones, quien confirmó su participación como conductor de . Además, se reveló que el programa se estrenará el próximo 12 de octubre.

