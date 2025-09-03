Facundo es uno de los participantes más polémicos y populares de La Casa De Los Famosos, ayer durante el programa decidió hacer entrega de los 30 mil pesos que había ganado para poder realizar una llamada a la persona que quiera por dos minutos.

El comediante y conductor mexicano decidió llamarle a su novia, Delia García, el momento estuvo rodeado de varias emociones, la primera llamada sorprendió a miles de personas, pues se alcanza a escuchar la voz de un hombre, la segunda llamada terminó en buzón, finalmente en el tercer intento pudo hablar con su pareja.

¿Quién es Delia García?

Delia García tiene 36 años, nació el 31 de octubre de 1989, estudió diseño textil y logró destacar como atleta en Adidas Runners, ganó reconocimiento como figura pública al ser parte del reality show La Isla en 2014, y en La Isla: La Revancha, en 2016.

Actualmente Delia trabaja en la radio, conduce el programa de radio “ya párate” en Los40, es reconocida en redes sociales por compartir sobre su vida, consejos, además, es una de las personas que más comparte videos y páginas de Facundo dentro de la casa.

¿Quién es Delia García?; novia de Facundo genera polémica tras llamada en La Casa de los Famosos. Via: X

Facundo rompe en llanto tras llamar a Delia García

El momento rápidamente se volvió viral en redes sociales, usuarios rieron de que contestará un hombre en la primera llamada, además de comentar que creían que Delia se mostró un poco desconectada e indiferente a diferencia de lo que se podía observar de Facundo en pantalla.

La realidad es que al terminar la llamada Facundo se mostró feliz y contento, momentos después se pudo observar más vulnerable y lloró en un par de ocasiones, "Yo te extraño mucho, son los mejores dos minutos que he tenido aquí. Te amo. Luego siento feo de no saber si estás bien" comentó Facundo antes de terminar la llamada.

"Yo creo que está viviendo como dices, un cúmulo de emociones, en todas partes, pero de todo tipo de emociones, creo que gestionar las emociones es el reto más fuerte dentro de la casa" comentó Delia durante un programa de La Casa de los Famosos.

