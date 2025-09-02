Más Información

Rocío Nahle asegura que brindará protección a Yeri Mua tras recibir amenazas; "es una gran artista", dice

El pasado 1 de septiembre, la cantante denunció amenazas de muerte por parte de la comunidad de fanáticos del streamer "Lonche".

Según relató la cantante veracruzana, los fans del streamer, identificados como F.E.S, la habrían amenazado con posibles represalias si llegaba a presentarse en Tijuana el próximo 14 de septiembre, advirtiéndole que tanto ella como su círculo cercano podrían verse afectados.

Como reacción, la influencer compartió en su cuenta oficial de Instagram un mensaje en el que señaló al creador de contenido Víctor Ordoñez, conocido como “Lonche de Huevito”, como responsable de cualquier situación que pudiera afectarla tanto a ella como a su familia.

Rocío Nahle dará protección a Yeri Mua

Por lo anterior, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, aseguró que brindará protección a la influencer, pues “es una gran artista”.

“Se la damos (seguridad) […] Es una gran artista”, expresó.

Ante ello, la artista veracruzana agradeció el apoyo de la gobernadora. “Gracias a la gobernadora de Veracruz y a los medios que me han ayudado con la difusión”.

Por su parte, Víctor Ordoñez desmintió las acusaciones y negó haber alentado conductas violentas entre sus seguidores, quienes aseguraban tener “luz verde” para actuar contra la veracruzana. Asimismo, señaló que Yeri MUA se ha contradicho en sus propias declaraciones.

Foto: Instagram
¿Cómo iniciaron las amenazas en contra de la cantante?

Días previos al conflicto, ambos influencers coincidieron en un evento organizado por “Lonche” a bordo de un yate en Miami, donde también estuvieron creadores como “Wilito”, “Jaylin” y “Samulx”. La reunión fue transmitida en vivo a través de la plataforma Kick.

Tiempo después, la cantante originaria de Veracruz acusó a “Lonche” de “meterse con ella” y, como respuesta, decidió contactar a su pareja para revelar una presunta infidelidad. Este episodio habría ocurrido durante el evento de box entre celebridades “Supernova Strikers en México.

