Pensión Bienestar 2025: ¿cuándo se publicará el calendario de pagos para septiembre?; esto se sabe

Con el cierre del mes de agosto, miles de beneficiarios se preparan para recibir el próximo depósito correspondiente a la Pensión del Bienestar septiembre 2025, que incluye a personas adultas mayores, mujeres, personas con discapacidad y madres trabajadoras.

El interés por conocer las fechas exactas de dispersión ha aumentado, ya que se trata del quinto depósito del año, a sólo un bimestre de concluir el ciclo de pagos 2025.

Lee también: Ariadna Montiel entrega tarjetas de Pensión Mujeres Bienestar en Ometepec; “es reconocimiento a una vida de esfuerzo”, resalta

¿Cuándo se publica el calendario de pagos de la Pensión del Bienestar septiembre 2025?

De acuerdo con información reciente, el calendario oficial de pagos será dado a conocer durante los primeros días de septiembre por parte de la Secretaría del Bienestar, encabezada por Ariadna Montiel Reyes.

El calendario oficial de pagos de la Pensión del Bienestar para septiembre 2025 aún está pendiente, pero se espera que se dé a conocer en la primera semana del noveno mes. Foto: Especial

Aunque el calendario oficial aún no ha sido publicado, se anticipa que las fechas de dispersión serán similares a las de bimestres anteriores, basándose en la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario. La distribución estimada es la siguiente:

Letra A: lunes 1 de septiembre

Letra B: martes 2 de septiembre

Letra C: miércoles 3 y jueves 4 de septiembre

Letras D, E, F: viernes 5 de septiembre

Letra G: lunes 8 y martes 9 de septiembre

Letras H, I, J, K: miércoles 10 de septiembre

Letra L: jueves 11 de septiembre

Letra M: viernes 12 y lunes 15 de septiembre

Letras N, Ñ, O: martes 16 de septiembre

Letras P, Q: miércoles 17 de septiembre

Letra R: jueves 18 y viernes 19 de septiembre

Letra S: lunes 22 de septiembre

Letras T, U, V: martes 23 de septiembre

Letras W, X, Y, Z: miércoles 24 de septiembre

Sin embargo, se recomienda a los beneficiarios mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar y de la titular Ariadna Montiel Reyes.

Lee también: Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años; ¿quiénes se registran del 25 al 30 de agosto? Consulta el calendario

¿Cuánto recibirán los beneficiarios en septiembre 2025?

El monto a recibir varía dependiendo del programa social al que se encuentre inscrito cada beneficiario.

Pensión Mujeres Bienestar. Foto: Creada con IA

Estos recursos están destinados a cubrir el bimestre septiembre-octubre. Los importes actualizados para 2025 son los siguientes:

Pensión del Bienestar para Adultos Mayores: $6,200 pesos

$6,200 pesos Pensión para Personas con Discapacidad: $3,200 pesos

$3,200 pesos Programa de Apoyo para Niños y Niñas, Hijos de Madres Trabajadoras: entre $1,650 y $3,720 pesos

entre $1,650 y $3,720 pesos Programa Mujeres del Bienestar: $3,000 pesos bimestrales

Todos los pagos se realizarán mediante transferencia directa a la Tarjeta del Bienestar, por lo que se recomienda revisar saldos y mantener la tarjeta en un lugar seguro. En caso de no recibir el depósito en la fecha estimada, se sugiere acudir al módulo correspondiente para recibir asistencia.

También te interesará:

Día del Abuelo 2025: ¿darán apoyo económico con la tarjeta INAPAM?; esto se sabe

Salinas Pliego revela demanda contra AMLO por incumplimiento de contrato en cobro de impuestos; "no les convenía que quedara exonerado"

Beca Rita Cetina 2025: ¿de cuánto será el depósito para los estudiantes del ciclo escolar 2025-2026?; consulta aquí

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv