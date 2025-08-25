Más Información

Pensión Bienestar 2025: ¿cuándo se publicará el calendario de pagos para septiembre?; esto se sabe

De sorpresa a escándalo: hombre exhibe infidelidad de su pareja en plena revelación de género; video se vuelve viral

¡México mágico! Mujer sorprende al conducir un dinosaurio eléctrico por calles de la CDMX; video causa furor

El diablo viste a la moda 2: todos los cameos que se verán en la nueva entrega; esto se sabe

Programas del Bienestar en Edomex: ¿cuáles abren registro en septiembre 2025?; esto se sabe

Con el cierre del mes de agosto, miles de beneficiarios se preparan para recibir el próximo depósito correspondiente a la, que incluye a personas adultas mayores, mujeres, personas con discapacidad y madres trabajadoras.

El interés por conocer las fechas exactas de dispersión ha aumentado, ya que se trata del quinto depósito del año, a sólo un bimestre de concluir el ciclo de pagos 2025.

¿Cuándo se publica el calendario de pagos de la Pensión del Bienestar septiembre 2025?

De acuerdo con información reciente, el calendario oficial de pagos será dado a conocer durante los primeros días de septiembre por parte de la Secretaría del Bienestar, encabezada por Ariadna Montiel Reyes.

El calendario oficial de pagos de la Pensión del Bienestar para septiembre 2025 aún está pendiente, pero se espera que se dé a conocer en la primera semana del noveno mes. Foto: Especial
Aunque el calendario oficial aún no ha sido publicado, se anticipa que las fechas de dispersión serán similares a las de bimestres anteriores, basándose en la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario. La distribución estimada es la siguiente:

  • Letra A: lunes 1 de septiembre
  • Letra B: martes 2 de septiembre
  • Letra C: miércoles 3 y jueves 4 de septiembre
  • Letras D, E, F: viernes 5 de septiembre
  • Letra G: lunes 8 y martes 9 de septiembre
  • Letras H, I, J, K: miércoles 10 de septiembre
  • Letra L: jueves 11 de septiembre
  • Letra M: viernes 12 y lunes 15 de septiembre
  • Letras N, Ñ, O: martes 16 de septiembre
  • Letras P, Q: miércoles 17 de septiembre
  • Letra R: jueves 18 y viernes 19 de septiembre
  • Letra S: lunes 22 de septiembre
  • Letras T, U, V: martes 23 de septiembre
  • Letras W, X, Y, Z: miércoles 24 de septiembre

Sin embargo, se recomienda a los beneficiarios mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar y de la titular Ariadna Montiel Reyes.

¿Cuánto recibirán los beneficiarios en septiembre 2025?

El monto a recibir varía dependiendo del programa social al que se encuentre inscrito cada beneficiario.

Pensión Mujeres Bienestar. Foto: Creada con IA
Estos recursos están destinados a cubrir el bimestre septiembre-octubre. Los importes actualizados para 2025 son los siguientes:

  • Pensión del Bienestar para Adultos Mayores: $6,200 pesos
  • Pensión para Personas con Discapacidad: $3,200 pesos
  • Programa de Apoyo para Niños y Niñas, Hijos de Madres Trabajadoras: entre $1,650 y $3,720 pesos
  • Programa Mujeres del Bienestar: $3,000 pesos bimestrales

Todos los pagos se realizarán mediante transferencia directa a la Tarjeta del Bienestar, por lo que se recomienda revisar saldos y mantener la tarjeta en un lugar seguro. En caso de no recibir el depósito en la fecha estimada, se sugiere acudir al módulo correspondiente para recibir asistencia.

