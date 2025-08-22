Beca Rita Cetina 2025: ¿de cuánto será el depósito para los estudiantes del ciclo escolar 2025-2026?; consulta aquí

El Gobierno de México juntó con la Secretaría de Educación Pública continuará con la dispersión de uno de los tantos apoyos económicos que busca fomentar el desarrollo de niños, niñas y adolescentes.

Dirigido a estudiantes de primaria y secundaria de escuelas públicas, es una opción perfecta para que millones de padres y madres reciban una lanita extra.

¿De cuánto será el depósito de la Beca Rita Cetina?

La beca Rita Cetina seguirá ofreciendo una ayuda económica de mil 900 pesos de forma bimestral, más la opción de recibir 700 pesos extra por hijo estudiante registrado. Los fondos serán depositados en las tarjetas Bienestar, y podrán retirarse en cajeros automáticos y en bancos correspondientes.

Es importante que los padres y madres sepan que en julio y agosto no habrá depósitos, al ser periodo vacacional, el apoyo económico sólo se da en los meses que hay clases.

Beca Rita Centina 2025. Foto: Programas del Bienestar

¿Cuándo inicia el registro de la Beca Rita Cetina?

El ciclo escolar está a punto de iniciar, así que la Beca Rita Cetina de acuerdo al titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, a partir del 15 de septiembre tendrá un nuevo registro para millones de estudiantes de secundaria.

La nueva oportunidad para ser parte del programa será un registro en línea, y deberás seguir los siguientes documentos ya sea en PDF o PNG:

Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada

(CURP) actualizada Número de celular activo

Correo electrónico vigente

Identificación oficial (INE o pasaporte)

(INE o pasaporte) Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

Así mismo deben de checar si los datos del estudiante están registrados de forma correcta en el SIGED.

