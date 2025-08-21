Muere Xava Drago; esta fue la última publicación del vocalista de Coda en Instagram

Este 21 de agosto se reportó el fallecimiento de Salvador Aguilar, conocido como Xava Drago, luego de luchar contra el cáncer de estómago.

Por medio de redes sociales, la misma cuenta del vocalista de Coda dio a conocer el lamentable hecho.

"A nombre de la familia Aguilar Hurtado: su padre, sus hermanas, sus hijas, sus sobrinos, su cuñado y Ela agradecemos de corazón todo el amor, apoyo y bendiciones que Xava recibió a lo largo de su vida. Nos deja un vacío enorme…. Eternamente Xava Drago", se lee en el mensaje en su cuenta de Instagram.

Esta fue la última publicación de Xava Drago en Instagram

Pese al complicado estado de salud, Xava nunca dejó de lado a sus fanáticos, siempre estuvo informando toda la situación. Ante ello, el pasado 24 de mayo subió un video agradeciendo a todos por su apoyo, sus donaciones y el cariño.

Cinco días antes de su partida, el cantante publicó por última vez en Instagram una foto suya con la leyenda “Gracias Infinitas”, además de un link que dirige a una plataforma de música.

Coda, el grupo musical del que formaba parte también dedicó unas palabras al integrante de 54 años que falleció hoy, la noticia sacudió a todos los seguidores del rock en español, durante los años 90, temas como “Atún”, “Eternamente”, “Sigo aquí”, entre otros, los consolidaron como una de las agrupaciones más influyentes del hard rock en español.

Muere Xava Drago, CODA se despide de él

