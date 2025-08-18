Chat Yipiti; bebé recibe nombre inspirado en la inteligencia artificial en Córdoba

Chat gpt, en los últimos años, ha sido una herramienta que ha generado mucha popularidad para facilitar muchas actividades en Internet y en la vida cotidiana.

Sin embargo, esto ha superado las barreras y en esta ocasión unos padres en Colombia han nombrado a su hija haciendo referencia a esta inteligencia artificial.

Bebé recibe nombre inspirado en la inteligencia artificial en Córdoba

Bebé recibe nombre inspirado en la inteligencia artificial en Córdoba. Foto: Hospital Infantil de Philadelphia

Recientemente, medios colombianos informaron que, en la localidad de Cereté, en el departamento de Córdoba, Colombia, los padres registraron a su hija recién nacida con el nombre de Chat Yipiti Bastidas Guerra.

Lee también Supernova Strikers 2025: Alana Flores sorprende con épica entrada al ring; rinde tributo a One Piece

Este nombre fue anunciado el 15 de agosto y fue aceptado por el Registro Nacional del Estado Civil de Colombia.

Esto ha generado diversas reacciones con una ola de comentarios y memes en contra y a favor del nombre que estos padres eligieron para su recién nacido.

Recién nacida recibe el nombre de Chat Yipiti en Colombia. Foto Captura de pantalla en X

Esto refleja cómo esta nueva era de la tecnología ha marcado e influido en las decisiones de la sociedad en el día a día, hasta el punto de que ahora tendrán este nombre en honor a esta inteligencia artificial.

Por lo tanto, esto ha suscitado preguntas preocupantes y sugerencias de que se debería hacer una elección de nombres aún más estricta y poner límites en este país, ya que esto puede llevar a que los niños sufran bullying en el futuro.

También te interesará:

¿Cuándo llega Frankenstein de Guillermo del Toro a Netflix?; esto es lo que sabemos de su estreno

Asesinan a Camilo Ochoa en Morelos; filtran videos del influencer contestando a amenazas en TikTok

Semana del Cine Mexicano 2025; estrenos gratuitos que no te puedes perder en la Cineteca Nacional Chapultepec

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

xmg/aov