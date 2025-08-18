El Palacio de los Deportes se convirtió en un coliseo ayer 17 de agosto, durante Supernova Strikers, por más de cinco horas millones de personas se reunieron para ver a diferentes creadores de contenido tener combates de box.

La primera edición del evento juntó a celebridades como “El Escorpión Dorado”, Franco Escamilla, Mario Bautistas, Westcol, además de la aparición musical de Cristian Nodal, Alemán, María Becerra, entre otros.

Más de 10 millones de personas presenciaron el evento, y claro, la pelea estelar entre la creadora de contenido Alana Flores y la actriz Gala Montes, combate que se calentó días antes por las declaraciones de ambas.

Supernova Strikers 2025: Alana Flores sorprende con épica entrada al ring; rinde tributo a One Piece

Alana Flores sorprende con épica entrada al ring; rinde tributo a One Piece

El combate con el que cerró Supernova estuvo lleno de intensidad y emoción, desde su llegada al ring se logró percibir la pasión de ambas partes, Gala salió con una presentación en luces de neón.

Alana hizo su aparición caracterizada como Luffy de One Piece, rodeada de un escenario que simulaba el barco pirata de la tripulación de los mugiwara y acompañada por bailarines vestidos como los icónicos personajes del anime: Zoro, Sanji, Usopp y Nami.

Con el tema del mismo anime y luces rojas que intensificaban la atmósfera, su entrada se convirtió en uno de los momentos más destacados del evento.

El atrevido atuendo de Alana no solo captó todas las miradas, sino que también reflejó la fuerza y determinación de su boxeo, inspirándose en el personaje del anime y dejando una impresión inolvidable en el público.

Alana Flores venció a Gala Montes

Cuatro victorias y cero derrotas es el récord de Alana Flores, después de dos triunfos en España, uno en Colombia, y ahora uno en México, la streamer ha sorprendido a miles de personas con su gran técnica y nivel al momento de subir al ring.

Pese a la diferencia de estatura y peso que existía con Montes, Flores logró tener una actuación admirable, los jueces no duraron y ganó en decisión unánime (30-26), terminando la rivalidad que se creó alrededor de toda la pelea.

Antes de bajar del ring, Alana y Bárbara del Regil intercambiaron palabras sobre el combate que podrían protagonizar entre ellas el próximo año.

