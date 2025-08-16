Supernova Strikers 2025: ¿cómo surgió la rivalidad entre Alana Flores y Gala Montes?; conoce la historia

En vísperas del evento mexicano de boxeo amateur, Supernova Strikers 2025, se ha robado la atención de los internautas una polémica entre participantes, la cual que tiene a miles de usuarios esperando con emoción los combates entre creadores de contenido, artistas y celebridades.

Inspirado en La Velada del Año, el evento organizado por el streamer español, Ibai Llanos, que se ha convertido en un fenómeno digital del mundo del streaming, y que recientemente rompió el récord de usuarios conectados en Twitch; esta primera edición del espectáculo que fusiona al deporte con el entretenimiento digital, promete estar llena de emociones intensas.

El Supernova Strikers 2025 tendrá lugar el próximo 17 de agosto en el Palacio de los Deportes y contará con la participación de figuras como Mario Bautista, Westcol, Franco Escamilla, entre otros; sin embargo, el enfrentamiento que ha generado una ola de expectativa, emoción y polémica, es entre la streamer, Alana Flores, y la cantante y actriz, Gala Montes.

Lee también Supernova Strikers: ¿a qué hora es el pesaje?; descubre los detalles previos a las peleas

Gala Montes y Alana Flores serán unas de las participantes estelares del SUpernova 2025. Foto: Instagram @galamontes

¿Cómo surgió la rivalidad entre Gala y Alana?

En vísperas del Supernova Strikers 2025, la pelea entre Gala Montes y Alana Flores, sin duda alguna, se ha convertido en el combate estelar.

Esta muy mediática enemistad surgió a raíz del próximo enfrentamiento de las jóvenes en el ring. Lo que parecía una rivalidad natural, fruto del espectáculo, rápidamente se volvió un asunto personal.

El primer roce se dio cuando, de acuerdo con Gala, Alana Montes la “ninguneó”, pues la streamer reveló que originalmente iba a pelear contra Bárbara de Regil, pero al no concretarse el contrato, le tocó pelear contra Gala. La actriz, de 24 años, tomó el comentario como un insulto, pues sintió que su contrincante la menospreció.

Lee también Descuentos con INAPAM; ¿hay ofertas con la credencial en Walmart? Esto se sabe

De acuerdo con el medio SDP Noticias, en respuesta a lo afirmado por Alana Flores, Gala hizo el siguiente comentario: ““A mí la verdad me ardió un poquito cuando Alana dijo: ‘Pues es que iba a pelear con Bárbara de Regil’ y dije, vas a ver desgraciada, el día que peleemos te voy a decir: ‘hubiera preferido pelear con Bárbara de Regil’”.

La rivalidad escaló con confrontaciones públicas acerca de las condiciones del combate, específicamente respecto a la diferencia de peso, estatura y experiencia entre ambas participantes.

Gala y Alana incluso comenzaron a dedicarse historias de Instagram, donde ambas contaban su lado de la historia y continuaban “echándole leña al fuego”, debatiendo las condiciones del combate y las estipulaciones que se “habrían” acordado.

Alana Flores. Foto: Redes sociales 'X'

Alana acusó al equipo de Gala de querer renegociar el acuerdo y presionarla para que subiera de peso, lo cual ella consideró injusto. Por su parte, Gala defendió que nada de eso estaba estipulado en su contrato, y que cambiar los términos a tan poco tiempo del combate, pondría en riesgo su salud. Aclaró públicamente que “nunca se estableció un peso para su combate” y que “no está padre mentir y decir cosas que no son ciertas”.

Lee también Simi Fest 2025: lanzan line up oficial el evento en CDMX; Empire of the Sun encabeza cartel

Posterior a la controversia que surgió tras el evento de presentación de la pelea, Supernova Strikers publicó en julio el siguiente anuncio oficial:

“Después de las recientes declaraciones públicas realizadas por las boxeadoras, Alana Flores y Gala Montes, (...) se llevó a cabo una negociación directa entre ambas partes y sus respectivos equipos, con el objetivo de encontrar un acuerdo que permitiera la realización de la pelea. (...) Agradecemos a las boxeadoras por su disposición para llegar a este entendimiento".

Asimismo, se revelaron las nuevas condiciones de la pelea:

3 rounds de 2 minutos

rounds de minutos Sin límite de peso

Guantes de 12 oz. ( para Alana) y de 14 oz. (para Gala)

Inspirada en María Félix; Gala Montes se declara lista para pelear contra Alana Flores en Supernova Orígenes - Foto: Edgar Enríquez/EL UNIVERSAL

¿Surgirá una amistad entre Gala y Alana?

La polémica llegó a su pico más alto –hasta ahora– en la conferencia de prensa previa al evento, que se llevó a cabo el pasado 13 de agosto, en la que ambas participantes aclararon que no hay posibilidad de una amistad una vez que se lleve a cabo su combate.

Lee también Lluvias en CDMX: ¿qué hacer en caso de inundaciones?; la UNAM responde

La actriz señaló la supuesta amistad entre Alana Flores y el creador de contenido, Adrián Marcelo, a quien calificó como un “agresor de mujeres”: “No sería amiga de alguien que es amiga de un agresor. Yo me sé defender y me voy a defender. Sé pegar duro y dónde duele. Entonces aguántate”.

Alana contó que ella intentó acercarse a Gala para aclarar diversos temas, pero nunca se concretó el diálogo. Más tarde ese día, la streamer hizo una publicación en sus redes sociales que rápidamente generó más controversia al tema, pues Adrián Marcelo la contestó, mostrando su apoyo por Alana.

El conductor y creador de contenido comentó de manera directa y polémica: “Ahora imagínate estar encerrado y conviviendo a diario con esa potencial matricida. Haz lo que sabes y ponle una chinga, para que no le queden ganas de abrir el hocico de caballo, NUNCA MÁS. Demuéstrale lo que puede hacer una mujer que sí tuvo el amor de sus papás. Éxito, Alana”.

Lee también Preventa de "Demon Slayer: Castillo Infinito" satura plataforma de Cinépolis; usuarios reaccionan en redes

En medio de esta controversia, Adrián Marcelo respondió a una publicación de Alana en X. Foto: Captura de pantalla en X

Es importante recordar que Gala Montes y Adrián Marcelo compartieron la pantalla el año pasado en La Casa de los Famosos 2024, generando una de las polémicas más grandes de la televisión mexicana en los últimos años.

Durante la misma conferencia de prensa, liderada por David Faitelson, ambas participantes ofrecieron algunos de sus últimos comentarios “picantes”, previos al enfrentamiento.

“Qué satisfacción más grande va a ser ganarte bajo tus propias condiciones”, afirmó Alana Flores.

Mientras que Gala Montes comentó “Si ella pierde esto, es el fin de su carrera, porque va a perder contra una actriz y contra una cantante”.

También te interesará:

¿Quién era Kseniya Alexandrova?; muere Miss Universo Rusia a los 30 años tras accidente automovilístico

Plaza Mítikah: desde tala de árboles hasta balacera; así han sido las polémicas del centro comercial de CDMX

Marianne Gonzaga da primeras palabras tras salir de prisión; narra reencuentro con Valentina Gilabert

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu/aosr