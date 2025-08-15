Más Información

Lluvias en CDMX: ¿qué hacer en caso de inundaciones?; la UNAM responde

Lluvias en CDMX: ¿qué hacer en caso de inundaciones?; la UNAM responde

Preventa de "Demon Slayer: Castillo Infinito" satura plataforma de Cinépolis; usuarios reaccionan en redes

Preventa de "Demon Slayer: Castillo Infinito" satura plataforma de Cinépolis; usuarios reaccionan en redes

Supernova Strikers: ¿a qué hora es el pesaje?; descubre los detalles previos a las peleas

Supernova Strikers: ¿a qué hora es el pesaje?; descubre los detalles previos a las peleas

Conavi 2025: ¿dónde consultar si quedé seleccionado en el programa Vivienda para el Bienestar?; esto se sabe

Conavi 2025: ¿dónde consultar si quedé seleccionado en el programa Vivienda para el Bienestar?; esto se sabe

Adrián Marcelo revive momento incómodo con Arath de la Torre en La Casa de los Famosos; “entretenimiento puro”

Adrián Marcelo revive momento incómodo con Arath de la Torre en La Casa de los Famosos; “entretenimiento puro”

Debido a las que han azotado a la capital del país durante los últimos días, los habitantes de distintas alcaldías fueron sorprendidos por que duraron más de dos días, dañando muchas de sus pertenencias.

Entre las zonas que fueron más afectadas por las lluvias se encuentran, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Pantitlán, Iztacalco y el Estado de México.

Leer también:

Lluvias en el centro de la ciudad. Foto: Juan Boites / EL UNIVERSAL
Lluvias en el centro de la ciudad. Foto: Juan Boites / EL UNIVERSAL

¿Qué hacer en caso de inundaciones?

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, las inundaciones en la ciudad se originan principalmente por la acumulación de basura en las calles, obstruyendo el sistema de drenaje y provocando estancamientos.

Ante esta problemática, la institución compartió algunos consejos para que la población conozca cómo se debe actuar antes y después de una alerta de inundación.

Leer también:

  • Conserva la calma, manténte informado y haz caso de las indicaciones específicas de cada zona.
  • Si ves que la zona donde transitas se está comenzando a inundar, no te acerques a postes de luz o cableado eléctrico.
  • Si vas en tu auto, disminuye la velocidad y evita transitar por caminos que se empiecen a inundar, ya que en cualquier momento se puede descontrolar el nivel del agua.
  • De igual forma, si vas a pie, no camines por calles inundadas ya que el nivel del agua impedirá tu vista y puede ocasionar accidentes.
  • Si la zona donde te encuentras ya está inundada, evita moverte con rapidez.
  • Extrema medidas de higiene en los alimentos y agua potable.

¿Cómo evitar inundaciones?

  • Mantener las coladeras limpias para evitar que la basura las tape
  • Depositar la basura en su lugar
  • Evitar el uso desmedido de envolturas y bolsas de plástico
  • No tirar colillas de cigarro en las calles

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses