Lluvias en CDMX: ¿qué hacer en caso de inundaciones?; la UNAM responde

Debido a las lluvias torrenciales que han azotado a la capital del país durante los últimos días, los habitantes de distintas alcaldías fueron sorprendidos por inundaciones que duraron más de dos días, dañando muchas de sus pertenencias.

Entre las zonas que fueron más afectadas por las lluvias se encuentran, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Pantitlán, Iztacalco y el Estado de México.

Lluvias en el centro de la ciudad. Foto: Juan Boites / EL UNIVERSAL

¿Qué hacer en caso de inundaciones?

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, las inundaciones en la ciudad se originan principalmente por la acumulación de basura en las calles, obstruyendo el sistema de drenaje y provocando estancamientos.

Ante esta problemática, la institución compartió algunos consejos para que la población conozca cómo se debe actuar antes y después de una alerta de inundación.

Conserva la calma , manténte informado y haz caso de las indicaciones específicas de cada zona.

, manténte informado y haz caso de las indicaciones específicas de cada zona. Si ves que la zona donde transitas se está comenzando a inundar, no te acerques a postes de luz o cableado eléctrico.

Si vas en tu auto, disminuye la velocidad y evita transitar por caminos que se empiecen a inundar, ya que en cualquier momento se puede descontrolar el nivel del agua.

De igual forma, si vas a pie, no camines por calles inundadas ya que el nivel del agua impedirá tu vista y puede ocasionar accidentes.

Si la zona donde te encuentras ya está inundada, evita moverte con rapidez.

Extrema medidas de higiene en los alimentos y agua potable.

¿Qué hacer en caso de una #inundación?



¿Qué hacer en caso de una #inundación?

¿Cómo evitar inundaciones?

Mantener las coladeras limpias para evitar que la basura las tape

Depositar la basura en su lugar

Evitar el uso desmedido de envolturas y bolsas de plástico

No tirar colillas de cigarro en las calles

