Temporada de lluvias en México; ¿cuándo llegará a su fin?

Simi Fest 2025: lanzan line up oficial el evento en CDMX; Empire of the Sun encabeza cartel

Eclipse Lunar 2025: ¿por qué se le llama Luna de sangre?; esto se sabe

Series Netflix: lanzan tráiler de la segunda parte de Merlina 2; ¿cuándo se estrena?

Demon Slayer: El Castillo Infinito; ¿de qué trata la película que está causando furor en redes?

Este jueves, el dio a conocer su line up oficial, donde el dúo australiano Empire of the Sun protagonizó el cartel.

Durante una conferencia de prensa con los organizadores del evento, se dio a conocer la lista de artistas invitados que estarán presentes en el festival de música.

Foto: X
Tras el éxito de su primera entrega, el fenómeno musical “Simi Fest”, regresa este otoño con la edición de 2025, la cual promete presentaciones de grandes artistas y shows inolvidables.

¿Quiénes son los artistas que conforman el Line-up oficial del Simi Fest 2025?

Entres los artistas que asistirán se encuentran:

  • Leon Bridges
  • Caloncho
  • Roomo
  • Matías y Daniel
  • Maribou STate
  • Simpson Ahuevo
  • Life on planets
  • Rubio
  • Darius
  • Drama
  • Rosas
  • Rhye
  • Lewis Ofman
  • Go Golden Junk

Aunado a ello, se dio a conocer que el evento musical se llevará a cabo el próximo 29 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Cabe mencionar que los boletos ya están disponibles en Ticketmaster.

Finalmente, los precios de los boletos son los siguientes:

  • General: 1647 pesos
  • Preferente: 2 mil 867 Pesos
  • VIP: 4 mil 270 pesos

El costo para los niños será a partir de los 3 años.

