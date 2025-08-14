Simi Fest 2025: lanzan line up oficial el evento en CDMX; Empire of the Sun encabeza cartel

Este jueves, el festival Simi Fest 2025 dio a conocer su line up oficial, donde el dúo australiano Empire of the Sun protagonizó el cartel.

Durante una conferencia de prensa con los organizadores del evento, se dio a conocer la lista de artistas invitados que estarán presentes en el festival de música.

Tras el éxito de su primera entrega, el fenómeno musical “Simi Fest”, regresa este otoño con la edición de 2025, la cual promete presentaciones de grandes artistas y shows inolvidables.

¿Quiénes son los artistas que conforman el Line-up oficial del Simi Fest 2025?

Entres los artistas que asistirán se encuentran:

Leon Bridges

Caloncho

Roomo

Matías y Daniel

Maribou STate

Simpson Ahuevo

Life on planets

Rubio

Darius

Drama

Rosas

Rhye

Lewis Ofman

Go Golden Junk

Aunado a ello, se dio a conocer que el evento musical se llevará a cabo el próximo 29 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Cabe mencionar que los boletos ya están disponibles en Ticketmaster.

Finalmente, los precios de los boletos son los siguientes:

General: 1647 pesos

Preferente: 2 mil 867 Pesos

VIP: 4 mil 270 pesos

El costo para los niños será a partir de los 3 años.

