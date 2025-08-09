¿Quién era Vitoria Beatriz?; actriz de cine para adultos muere a las 28 años

La industria del entretenimiento para adultos está de luto luego de confirmarse el fallecimiento de la actriz brasileña, Vitoria Beatriz.

De acuerdo con diversos medios sudamericanos, la actriz falleció luego de pasar varios días internada y bajo condiciones críticas en el hospital. Ni su familia ni sus representantes revelaron la causa de la hospitalización, pidiendo a los medios respeto y privacidad ante las circunstancias.

La actriz brasileña de 28 falleció por causas desconocidas el pasado 5 de agosto. Foto: Redes sociales

La casa productora peruana de contenido para adultos, Inka Productions, confirmó la muerte de la actriz de 28 años el pasado 5 de agosto, a través de un video de despedida publicado en su cuenta oficial de Instagram.

“La familia Inka Productions está profundamente conmovida por la partida de nuestra querida Vitoria Beatriz. Su alegría, su calidez y la luz que transmitía en cada momento dejaron una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de conocerla”, dice la descripción de la publicación.

Publicación de despedida de Inka Productions. Foto: Captura de pantalla de Instagram

¿Quién era Vitoria Beatriz?

Vitoria Beatriz nació en São Paulo, Brasil, en 1996 y era una reconocida actriz dentro de la industria de cine para adultos en Latinoamérica.

Su vida profesional estuvo ligada principalmente a la empresa Inka Productions y su participación en diversos cortos y largometrajes la posicionó rápidamente como una cara conocida en la industria, ganando popularidad entre los consumidores del contenido exclusivo de Perú y de su país natal.

Personas cercanas a la actriz destacan su calidez humana y gran corazón. Foto: Redes sociales

Según diversos testimonios de quienes trabajaron con ella, fuera de las pantallas Vitoria también era reconocida por su calidez humana, su amabilidad, su gran corazón y su actitud positiva siempre.

De acuerdo con diversos usuarios en redes sociales, la actriz sufría de problemas de salud mental, los que se sospecha, podrían haber causado su muerte, sin embargo, ni la familia ni ninguno de los representantes de Vitoria ha confirmado esta información.

