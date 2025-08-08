Así es Club 51, la sociedad “más exclusiva de Latinoamérica” que tendría de miembro a Sergio Luna; esto cuesta la membresía

La reciente polémica que involucra al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y a su esposa, la diputada Diana Karina Barreras, por su asistencia como invitados a una fiesta VIP de la Fórmula 1 en el 2024, ha generado enojo e indignación entre los internautas por los lujos y el estilo de vida que se ha documentado de la pareja.

El presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, dijo el pasado jueves 6 de agosto, que los boletos con los que acudió a dicha fiesta fueron una cortesía de Club 51, un espacio exclusivo para empresarios de alto perfil.

Posteriormente, a través de sus redes sociales, Club 51 confirmó la información proporcionada por el diputado, afirmando: “Club 51 ha contado por tres años una suite en la F1 de la CDMX. El evento se realiza para vincular a sus miembros y cada año otorgamos cortesías a diferentes personalidades. En la edición de 2024, ofrecimos dos cortesías al Diputado Sergio Gutiérrez Luna entre otros”.

Club 51 confirma que dio dos cortesías a Gutiérrez Luna para la F1 en 2024. Foto: Captura @Club51Mx

Sin embargo, pocas horas después eliminaron el post y su cuenta oficial de X.

De acuerdo con el periodista Jorge García Orozco, quien hizo públicas las imágenes de Gutiérrez Luna y su esposa en la fiesta exclusiva de octubre de 2024, la afirmación de Club 51 sobre el obsequio de dichos boletos al diputado significaría que el morenista infringió la Ley General de Responsabilidades Administrativas de México, que prohíbe a los servidores públicos aceptar regalos, donaciones o cualquier tipo de beneficio de personas físicas o morales cuya actividad esté vinculada con la función pública o que pueda generar un conflicto de interés. Supuestamente, Club 51 también podría haber incurrido en faltas administrativas graves.

A pesar de que no hay información oficial que confirme que Sergio Gutiérrez Luna forma parte de esta exclusiva sociedad, la publicación hecha por Club 51 da a entender que los regalos se realizan únicamente a miembros.

¿Cómo es el Club 51 y cuánto cuesta la membresía?

Club 51 es uno de los clubes de negocios más selectos de México. Ubicado en los últimos cinco pisos de la Torre Mayor, sobre Paseo de la Reforma, este club ofrece servicios exclusivos y espacios de lujo donde personalidades empresariales, ejecutivos de alto nivel, líderes en diversos ámbitos, deportistas y figuras públicas pueden realizar negocios y socializar.

Una de las salas de lujo de Club 51. Foto: Club 51

Fue fundado en 2007 por Alberto Cinta, Eduardo Solórzano, Fernando Aramburu y Sergio Berger y la propia descripción del club en sus páginas establece que:

“Es un espacio social exclusivo y privado para altos perfiles empresariales, en donde puedes relacionarte con otros socios de tu mismo perfil e intereses. Así como, disfrutar de nuestros espacios privilegiados para ti, tales como gimnasio, lujosas salas de juntas, bar con variedad exclusiva en bebidas, spa, restaurante con gastronomía top y una terraza en piso 51 de la Torre mayor con vista a la Ciudad”.

Club 51, considerado el “club de negocios más exclusivo en Latinoamérica”, mantiene en estricta confidencialidad el costo de sus membresías, tanto de acceso como de mantenimiento, reservando esta información únicamente para personas que muestren interés a través de una solicitud formal.

Jacuzzi y spa en Club 51. Foto: Club 51

De acuerdo con una investigación de EL UNIVERSAL de 2007, el costo de la membresía en ese entonces era de 14 mil dólares – lo que equivale a aproximadamente 260 mil pesos mexicanos –, más una cuota de 2 mil 500 pesos mensuales por mantenimiento. Es probable que estas cuotas hayan aumentado con el tiempo, estableciéndose por encima de las cifras mencionadas actualmente.

Entre sus instalaciones hay restaurantes dirigidos por chefs reconocidos, bares, jacuzzi, spa, terraza, gimnasio, sala para fumar, simulador de golf a 200 metros de altura, barbería y salón de belleza, biblioteca, entre otros espacios y amenidades de lujo.

Con información de Erick Moctezuma.

