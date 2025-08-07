Club 51 reconoce regalo a Gutiérrez Luna para la F1 y luego se arrepiente; diputado acusa campaña en su contra

Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, dijo este jueves que los boletos con los que acudió a una fiesta de la Fórmula 1, en 2024, fueron una cortesía de Club 51, un espacio exclusivo para empresarios de alto perfil.

Posteriormente, Club 51 confirmó en sus redes sociales lo aseverado por el legislador morenista:

"Club 51 ha contado por tres años una suite en la F1 de la CDMX. El evento se realiza para vincular a sus miembros y cada año otorgamos cortesías a diferentes personalidades. En la edición de 2024, ofrecimos dos cortesías al Diputado Sergio Gutiérrez Luna entre otros", afirmó.

Sin embargo, la publicación fue eliminada horas después sin explicación alguna.

Club 51 confirma que dio dos cortesías a Gutiérrez Luna para la F1 en 2024. Foto: Captura @Club51Mx

“Es una campaña orquestada por la derecha”: Sergio Gutiérrez Luna

En redes sociales se difundió un video sobre la asistencia de Gutiérrez Luna y su esposa, la diputada del Partido del Trabajo, Diana Karina Barreras, en la fiesta VIP de la Fórmula 1. Cada boleto, cabe resaltar, tiene un valor de 170 mil pesos.

Por lo anterior, el presidente de la Cámara de Diputados respondió que los datos publicados en distintos medios de comunicación sobre el costo de la ropa y accesorios que utilizan él y su esposa son falsos, y condenó que forman parte de "una campaña" para deslegitimar su labor legislativa.

"Es una campaña orquestada por la derecha, donde claramente quieren deslegitimar a cuadros de la Cuarta Transformación", expresó Gutiérrez Luna.

De acuerdo con el periodista Jorge García Orozco, en joyería, ropa, accesorios y otros artículos, el guardarropa de la petista y el morenista acumula casi 5 millones de pesos.

Con información de Enrique Gómez*

