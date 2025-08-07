Más Información

La presidenta invitó a la población mexicana a que sigan mañana viernes la matutina en donde, aseguró, habrá una sorpresa que ha planeado junto con Ricky y René, integrantes del grupo Intocable.

En sus redes sociales, la jefa del Ejecutivo federal difundió un video de la presencia de los dos músicos este jueves en , quienes incluso, estuvieron presentes en el Salón Tesorería al termino de la conferencia mañanera, en donde mostraron su emoción de estar en el recinto histórico.

"Les invito a ver la Mañanera del Pueblo de este viernes 8 de agosto. Tenemos una sorpresa que planeamos con Ricky y René, de Intocable", escribió la Mandataria federal,

En una de las escenas difundidas, se observa a los músicos estar reunidos con la jefa dele Ejecutivo federal en una de sus oficinas, quienes le están mostrando lo que parece ser la letra de una canción, y en donde destaca una bocina portátil.

En otra escena, la mandataria federal les pregunta a los integrantes de Intocable: "¿Y si la presentamos mañana?"

Ante esto, usuarios de redes sociales han comenzado a especular si la sorpresa será la presentación de una canción que interpreten los integrantes de Intocable.

