La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo invitó a la población mexicana a que sigan mañana viernes la conferencia de prensa matutina en donde, aseguró, habrá una sorpresa que ha planeado junto con Ricky y René, integrantes del grupo Intocable.

En sus redes sociales, la jefa del Ejecutivo federal difundió un video de la presencia de los dos músicos este jueves en Palacio Nacional, quienes incluso, estuvieron presentes en el Salón Tesorería al termino de la conferencia mañanera, en donde mostraron su emoción de estar en el recinto histórico.

"Les invito a ver la Mañanera del Pueblo de este viernes 8 de agosto. Tenemos una sorpresa que planeamos con Ricky y René, de Intocable", escribió la Mandataria federal,

En una de las escenas difundidas, se observa a los músicos estar reunidos con la jefa dele Ejecutivo federal en una de sus oficinas, quienes le están mostrando lo que parece ser la letra de una canción, y en donde destaca una bocina portátil.

En otra escena, la mandataria federal les pregunta a los integrantes de Intocable: "¿Y si la presentamos mañana?"

Ante esto, usuarios de redes sociales han comenzado a especular si la sorpresa será la presentación de una canción que interpreten los integrantes de Intocable.

