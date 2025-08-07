Más Información

"Plan México, viento en popa"; Sheinbaum anuncia inversión de 12 mmdp de empresas farmacéuticas

"Plan México, viento en popa"; Sheinbaum anuncia inversión de 12 mmdp de empresas farmacéuticas

Detienen a “El Cabo 13”, integrante del “Cártel del Pacífico”; es objetivo prioritario desde 2022

Detienen a “El Cabo 13”, integrante del “Cártel del Pacífico”; es objetivo prioritario desde 2022

Si EU hubiera ejecutado a “El Mayo”, “El Chapo” o “El Viceroy”, México habría vivido narcoterrorismo: David Saucedo en Con los de Casa

Si EU hubiera ejecutado a “El Mayo”, “El Chapo” o “El Viceroy”, México habría vivido narcoterrorismo: David Saucedo en Con los de Casa

Acuerdan evitar término “gentrificación” en foros del Bando Uno; buscarán enfoque en vivienda accesible

Acuerdan evitar término “gentrificación” en foros del Bando Uno; buscarán enfoque en vivienda accesible

Del “No somos estos juniors abusivos del poder”, al “mandaron espías a mis vacaciones de Japón”; las frases de Andy López Beltrán

Del “No somos estos juniors abusivos del poder”, al “mandaron espías a mis vacaciones de Japón”; las frases de Andy López Beltrán

Dan libertad absolutoria a "La Mojón", lideresa del Cártel de Noreste; es sobrina del "Z-40" y "Z-42"

Dan libertad absolutoria a "La Mojón", lideresa del Cártel de Noreste; es sobrina del "Z-40" y "Z-42"

Ante el viaje a Países Bajos que realiza la gobernadora de Campeche,, para celebrar su cumpleaños, la presidenta señaló que las personas tienen derecho a salir de vacaciones, pero reitero que tiene que haber humildad en el ejercicio del servicio público.

"¿Qué postura le merece al viaje de vacaciones que hace la gobernadora Layda Sansores a los Países Bajos, viaje que realiza en el marco de su cumpleaños 80, que es hoy 7 de agosto?", se la preguntó en conferencia de prensa.

Lee también

"Ya hemos hablado mucho de eso, ya, ya… Ya di mi opinión, y la gente tiene también derecho a salir de vacaciones. Particularmente mi opinión, siempre la he dicho: humildad en el ejercicio del servicio público", contestó.

En las últimas semanas, líderes partidistas y legisladores de Morena han sido captados tomando vacaciones en el extranjero.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses