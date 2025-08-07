Ante el viaje a Países Bajos que realiza la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, para celebrar su cumpleaños, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que las personas tienen derecho a salir de vacaciones, pero reitero que tiene que haber humildad en el ejercicio del servicio público.

"¿Qué postura le merece al viaje de vacaciones que hace la gobernadora Layda Sansores a los Países Bajos, viaje que realiza en el marco de su cumpleaños 80, que es hoy 7 de agosto?", se la preguntó en conferencia de prensa.

"Ya hemos hablado mucho de eso, ya, ya… Ya di mi opinión, y la gente tiene también derecho a salir de vacaciones. Particularmente mi opinión, siempre la he dicho: humildad en el ejercicio del servicio público", contestó.

En las últimas semanas, líderes partidistas y legisladores de Morena han sido captados tomando vacaciones en el extranjero.

