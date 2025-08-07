Después de darse a conocer la detención de Luis Rey García Villagrán en Oaxaca, la presidenta Claudia Sheinbaum expuso que “no es un activista” que trabaje en defensa de los migrantes.

En su conferencia de prensa, Sheinbaum señaló que García Villagrán está vinculado al delito de tráfico de personas.

“No es un activista, tenía orden de aprehensión y, más bien, está vinculado con tráfico de personas. Ese es el delito, había una orden de aprehensión desde hace años y se cumplimentó la orden de aprehensión, y la acusación es por tráfico de personas”, precisó la Presidenta.

En un comunicado, el gabinete de seguridad informó que García Villagrán “es identificado como encargado de conseguir documentación falsa para acreditar el paso legal de los migrantes por territorio nacional”.

Agregó que el Centro para la Dignificación Humana, que dirigía, era “fachada para el delito de tráfico de migrantes”.

Además lo señaló como uno de los colaboradores de Irineo Mújica Arzate, a quien las autoridades señalaron como “líder de una red de polleros”.

Luis García Villagrán fue detenido la mañana del martes por agentes federales, al término de una manifestación en Tapachula.

En varias ocasiones ha denunciado presuntos actos de corrupción por parte de funcionarios de migración.