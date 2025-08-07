Integrantes del Grupo Intocable llegaron esta mañana a visitar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Palacio Nacional.

Esta mañana, cuando la jefa del Ejecutivo federal había terminado su conferencia mañanera en el salón Tesorería regresó acompañada de integrantes del grupo Intocable, a quienes los invitó a subir al templete donde se ofrece la conferencia matutina.

"¡Llegó Intocable!", expresó la presidenta Claudia Sheinbaum al momento que se tomaba fotografías con los integrantes.

Ante pregunta de los reporteros y a invitación de la Presidenta, el vocalista Ricky Muñoz tomó el micrófono del podio presidencial en donde expresó su emoción de estar en Palacio Nacional y donde dijo "todavía no me cae el 20".

Detalló que cantantes que participan en el concurso "México Canta" fueron a su estudio de música que tienen en San Antonio, Texas.

"Hola a todos. (Concursantes de `México Canta´) fueron a nuestro estudio en San Antonio, Texas, y tuve la oportunidad de escuchar a los talentos y la verdad, mucho talento. Estoy emocionado por estar aquí. Todavía no me cae el veinte, pero estoy feliz", dijo.

"¿Van a estar aquí el 15 de septiembre aquí en el Zócalo?", se le preguntó.

"Hasta ahora no nos han invitado", respondió el cantante, a lo que la presidenta Claudia Sheinbaum les dijo que estaban invitados.

