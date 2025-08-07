Más Información

"Plan México, viento en popa"; Sheinbaum anuncia inversión de 12 mmdp de empresas farmacéuticas

"Plan México, viento en popa"; Sheinbaum anuncia inversión de 12 mmdp de empresas farmacéuticas

Detienen a “El Cabo 13”, integrante del “Cártel del Pacífico”; es objetivo prioritario desde 2022

Detienen a “El Cabo 13”, integrante del “Cártel del Pacífico”; es objetivo prioritario desde 2022

Si EU hubiera ejecutado a “El Mayo”, “El Chapo” o “El Viceroy”, México habría vivido narcoterrorismo: David Saucedo en Con los de Casa

Si EU hubiera ejecutado a “El Mayo”, “El Chapo” o “El Viceroy”, México habría vivido narcoterrorismo: David Saucedo en Con los de Casa

Acuerdan evitar término “gentrificación” en foros del Bando Uno; buscarán enfoque en vivienda accesible

Acuerdan evitar término “gentrificación” en foros del Bando Uno; buscarán enfoque en vivienda accesible

Del “No somos estos juniors abusivos del poder”, al “mandaron espías a mis vacaciones de Japón”; las frases de Andy López Beltrán

Del “No somos estos juniors abusivos del poder”, al “mandaron espías a mis vacaciones de Japón”; las frases de Andy López Beltrán

Dan libertad absolutoria a "La Mojón", lideresa del Cártel de Noreste; es sobrina del "Z-40" y "Z-42"

Dan libertad absolutoria a "La Mojón", lideresa del Cártel de Noreste; es sobrina del "Z-40" y "Z-42"

Integrantes del Grupo Intocable llegaron esta mañana a visitar a la presidentaa Palacio Nacional.

Esta mañana, cuando la jefa del Ejecutivo federal había terminado su conferencia mañanera en el salón Tesorería regresó acompañada de integrantes del grupo Intocable, a quienes los invitó a subir al templete donde se ofrece la conferencia matutina.

"¡Llegó Intocable!", expresó la presidenta Claudia Sheinbaum al momento que se tomaba fotografías con los integrantes.

Lee también

Ante pregunta de los reporteros y a invitación de la Presidenta, el vocalista Ricky Muñoz tomó el micrófono del podio presidencial en donde expresó su emoción de estar en y donde dijo "todavía no me cae el 20".

Detalló que cantantes que participan en el concurso fueron a su estudio de música que tienen en San Antonio, Texas.

"Hola a todos. (Concursantes de `México Canta´) fueron a nuestro estudio en San Antonio, Texas, y tuve la oportunidad de escuchar a los talentos y la verdad, mucho talento. Estoy emocionado por estar aquí. Todavía no me cae el veinte, pero estoy feliz", dijo.

Lee también

"¿Van a estar aquí el 15 de septiembre aquí en el Zócalo?", se le preguntó.

"Hasta ahora no nos han invitado", respondió el cantante, a lo que la presidenta Claudia Sheinbaum les dijo que estaban invitados.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses