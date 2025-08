¿De qué trata “August”?; la canción de Taylor Swift con la que millones de usuarios celebran el inicio de Agosto

Las canciones de Taylor Swift han logrado tener un inmenso impacto en la sociedad, alcanzando diversas generaciones y convirtiendo a la cantante en un ícono en la historia de la música a nivel internacional.

La cantautora estadounidense ha sido reconocida durante casi toda su carrera por contar historias de manera muy detallada y por sus letras autobiográficas, mediante las cuales cuenta sus experiencias, que en realidad resuenan con millones de corazones alrededor del mundo.

Fue hasta su octavo álbum de estudio, Folklore, en el que Swift sacó música que no estaba estrictamente basada en su propia vida. La compositora confesó en el documental “Folklore: The Long Pond Studio Sessions” que escribió todo el disco durante los primeros meses de la pandemia por COVID-19 en el 2020, y que el aislamiento la llevó a ver muchas películas, leer libros y jugar con personajes imaginarios y reales, cuyas historias se contaron en dicho CD y en su álbum hermano, Evermore, lanzado en diciembre del 2020, solo meses después de Folklore.

“August” es la octava canción del disco Folklore y desde su lanzamiento, el 24 de julio de 2020, se ha convertido en una de las favoritas de los fans de Taylor Swift por su letra conmovedora y su historia con la que es fácil identificarse.

Desde entonces, "August" también se ha convertido en un fenómeno global, pues es uno de los “himnos” modernos del mes de agosto. Con la llegada de este mes, millones de usuarios comienzan a reproducir de manera masiva esta pista y es común que se escuche por todas partes.

¿De qué trata “August”, la popular canción de Swift que todos escuchan en Agosto?

La canción de “August” forma parte de una trilogía creada por la cantante, compuesta también de las canciones “Cardigan” y “Betty” del mismo álbum.

Esta trilogía cuenta la historia de un triángulo amoroso ficticio, en el que cada canción es la perspectiva de un personaje diferente. La canción “Cardigan” cuenta la historia de Betty, una adolescente cuyo novio le es infiel con otra chica, pero al final decide regresar con ella; mientras que la canción de “Betty” es la perspectiva de James, quien se da cuenta de su error y le pide a Betty que lo perdone.

En el caso de “August”, Swift contó que es la perspectiva de Augustine, la chica con la que James anduvo brevemente en el verano, antes de darse cuenta de que en realidad quería estar con Betty.

"Parece que es una chica mala, pero en realidad no lo es, es una persona muy sensible que se enamoró y estaba tratando de aparentar que estaba bien, porque eso es lo que las chicas deben hacer, estaba haciéndole pensar a él que no le importaba, pero sí le importaba”, mencionó Swift en el documental de Folklore.

La letra encapsula las emociones de Augustine y cómo ella dio todo por ese amor, aunque fuera efímero.

También retrata el sentimiento de nostalgia por un amor perdido y la añoranza que viene con la aceptación de que el tiempo pasa y los momentos se quedan en el recuerdo, y los recuerdos a veces terminan perdiéndose en la memoria.

