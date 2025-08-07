South Park se enfrenta a ICE en nuevo episodio; se mofan de Kristi Noem y JD Vance

La famosa serie animada estadounidense, South Park, conocida por su sátira y humor ácido, ha generado una nueva polémica tras burlarse de Kristi Noem, la titular del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, también encargada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Tras haberse mofado del presidente, Donald Trump, en el primer capítulo de la temporada 27, South Park “golpea” con más crítica al actual gobierno estadounidense. El segundo episodio de la temporada, titulado “Got A Nut”, se estrenó el pasado 6 de agosto y en esta ocasión el objeto de burla fue la secretaria Kristi Noem, aunque el vicepresidente de EU, JD Vance, también tuvo una aparición.

Kristi Noem fue el principal objeto de burla en el segundo capítulo de la temporada 27 de South Park. Foto: X

¿Cómo se mofó South Park de ICE y Kristi Noem?

En el nuevo capítulo el Sr. Mackey pierde su empleo como consejero escolar debido a los recortes presupuestales en educación, impulsados por el gobierno de Donald Trump, y su desesperación por conseguir otro trabajo lo lleva a convertirse en un agente del ICE.

Lee también La vez que South Park juntó a Satanás y a Saddam Hussein; lo comparan con capítulo de Trump

La sátira de este episodio hace referencia a una confesión hecha por la misma Kristi Noem, quien reveló que le disparó a su perro “Cricket” de 14 meses por considerarlo “imposible de entrenar”.

El hecho causó una ola de indignación y polémica a nivel nacional en su momento y ha sido retomado por los creadores de la serie en este nuevo capítulo.

Escena en la que el Sr. Mackey se une a ICE y observa el video de bienvenida. Foto: Captura de pantalla de X

Durante su entrenamiento, Mackey observa un video institucional protagonizado por una versión animada de Noem, quien cuenta: “Hace unos años, tuve que sacrificar a mi cachorro disparándole en la cara, porque a veces hacer lo importante significa hacer lo difícil”.

Lee también La Casa de los Famosos 3: los mejores memes que dejó la segunda gala de nominación; usuarios no perdonan

La declaración da pie a una serie de escenas absurdas en las que se muestra a Noem disparándole sin motivo a varios perros pequeños y convirtiéndose en un chiste fundamental a lo largo de todo el episodio.

En una inesperada movida, el Departamento de Seguridad Nacional de EU compartió a través de su cuenta de X una imagen del capítulo junto con el enlace al sitio de reclutamiento del ICE. Miles de usuarios han expresado que no se sabe si se trata de una estrategia intencional de difusión, o de una irónica respuesta al capítulo en el que se representó a esta entidad de manera crítica, irónica y burlona.

Post del Departamento de Seguridad Nacional en X. Foto: X

Lee también ¿Qué es el congelamiento de embriones y cuánto tiempo se pueden conservar?; esto se sabe

La aparición de JD Vance en South Park

La sátira a los gobernantes de EU continúa cuando el Sr. Mackey y su escuadrón del ICE irrumpen el programa en vivo de ‘Dora la Exploradora’ con una redada para arrestar a la multitud y luego se dirigen a la residencia de Trump “Mar-a-Lago”, en Florida.

Durante esta escena en Mar-a-Lago, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, es representado por los creadores de la serie como un hombre con voz y cuerpo de niño -haciendo alusión a la serie estadounidense ochentera "La isla de la fantasía"-, quien hace enfadar a Trump, y termina siendo pateado fuera de cuadro por el mandatario.

Usuarios han destacado que esta representación infantilizada de Vance alude a una figura que sigue ciegamente órdenes, subrayando la percepción de lealtad incondicional a Trump.

Escena en la que aparece JD Vance, vicepresidente de EU, en el nuevo capítulo de South Park. Foto: X

También te interesará:

Padres dejan a su hijo de 10 años en aeropuerto de España y se van de vacaciones; caso causa indignación en redes

¿De qué trata “August”?; la canción de Taylor Swift con la que millones de usuarios celebran el inicio de Agosto

MrBeast y Alexis Omman ayudan a comunidad mexicana con agua potable; buscan reunir 40 mdd para ayudar a más países

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu/aosr