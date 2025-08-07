La Casa de los Famosos 3: los mejores memes que dejó la segunda gala de nominación; usuarios no perdonan

La segunda ronda de nominaciones en La Casa de los Famosos México se llevó a cabo ayer, 6 de agosto, y dejó en peligro a Alexis Ayala, Priscila Valverde, Mar Contreras, Adrián Di Monte y Dalilah Polanco.

Entre nuevas alianzas, tensiones y conflictos, los famosos han iniciado una fase mucho más interesante en el juego, ya que a comparación de la primera semana, los últimos días han comenzado a revelar las verdaderas personalidades e intenciones de todos los integrantes, generando inevitablemente roces.

Ya hay nuevos nominados en "La casa de los famosos México". Foto: Captura de pantalla.

Usuarios en redes no han desaprovechado esta nueva etapa del reality show para integrar un poco de comedia a lo que se está viviendo dentro de la casa más famosa de México, por lo que aquí te dejamos los mejores memes de la noche de nominaciones.

Lee también Segunda gala de nominación en "La casa de los famosos México"; ¿quiénes lograron salvarse y quiénes no?

Los mejores memes de la gala de nominacióen La Casa de los Famosos 3

Con los resultados de la segunda noche de nominaciones, algunos usuarios ya están expresando quién quieren que salga el próximo domingo.

Priscila Valverde, segunda eliminada de la Casa de los Famosos, no te extrañaremos pic.twitter.com/uZmOKXRRhE — Erickpop (@justerickd) August 7, 2025

Asimismo, los usuarios en redes están destacando la segunda nominación consecutiva de Adrián Di Monte, acompañada del deseo de diversos internautas por sacarlo.

La vida nos está dando otra oportunidad para sacar al machista de Adrián, por favor no la vayan a desaprovechaaar #LaCasaDeLosFamososMexico#LCDLFMX3pic.twitter.com/bRZPQunhfL — ‎ ‎‎ ‎ ber‎e ‎ (@xoxoxzl) August 7, 2025

Por otro lado, muchas usuarias han hecho memes para destacar que se debería sacar a los hombres nominados y votar para salvar a las mujeres esta semana.

Yo votaré por las 3 mujeres y me vale verrrrrrrga, ya que se acabe la manía de jugar por cuartos. FUERA ALEXIS O ADRIÁN #LaCasaDeLosFamososMexico #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/QeGGAXaQBq — ♡✧˖° JamOs ♡✧˖° (@mamitaarica) August 7, 2025

Lee también Un Viernes de Locos 2: ¿cuándo se estrena en México la secuela del clásico de Disney?; esto se sabe

La creación de una alianza entre Ninel, Elaine, Mariana, Priscila, Shiky, y Dahlila Polanco, tiene a los usuarios criticando a este nuevo grupo que buscará la salvación.

Memes de La Casa de los Famosos 3. Foto: X

Muchos usuarios han expresado su desagrado a Priscila, así como su deseo de que se convierta en la siguiente eliminada de la casa.

Memes de La Casa de los Famosos. Foto: X

Asimismo, los usuarios han reaccionado frente a la nominación de Mar, expresando que no puede irse aún, pues es la única que no está "jugando" con el plan de Ninel.

Memes de La Casa de los Famosos 3. Foto: X

Este momento en el que Abelito se puso la flor del vestido de Elaine ha generado muchas reacciones, ya que usuarios lo interpretaron como uno de los momentos más cómicos de la noche.

Memes de La Casa de los Famosos 3. Foto: X

Diversos usuarios han expresado su apoyo por Dalilah Polanco, incluso recordando a Martina, el personaje icónico que interpretaba la actriz en La Familia Peluche.

Memes La casa de los famosos 3. Foto: X

También te interesará:

Padres dejan a su hijo de 10 años en aeropuerto de España y se van de vacaciones; caso causa indignación en redes

¿De qué trata “August”?; la canción de Taylor Swift con la que millones de usuarios celebran el inicio de Agosto

MrBeast y Alexis Omman ayudan a comunidad mexicana con agua potable; buscan reunir 40 mdd para ayudar a más países

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu/aosr