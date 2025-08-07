Más Información
La Casa de los Famosos 3: los mejores memes que dejó la segunda gala de nominación; usuarios no perdonan
La segunda ronda de nominaciones en La Casa de los Famosos México se llevó a cabo ayer, 6 de agosto, y dejó en peligro a Alexis Ayala, Priscila Valverde, Mar Contreras, Adrián Di Monte y Dalilah Polanco.
Entre nuevas alianzas, tensiones y conflictos, los famosos han iniciado una fase mucho más interesante en el juego, ya que a comparación de la primera semana, los últimos días han comenzado a revelar las verdaderas personalidades e intenciones de todos los integrantes, generando inevitablemente roces.
Usuarios en redes no han desaprovechado esta nueva etapa del reality show para integrar un poco de comedia a lo que se está viviendo dentro de la casa más famosa de México, por lo que aquí te dejamos los mejores memes de la noche de nominaciones.
Los mejores memes de la gala de nominacióen La Casa de los Famosos 3
Con los resultados de la segunda noche de nominaciones, algunos usuarios ya están expresando quién quieren que salga el próximo domingo.
Asimismo, los usuarios en redes están destacando la segunda nominación consecutiva de Adrián Di Monte, acompañada del deseo de diversos internautas por sacarlo.
Por otro lado, muchas usuarias han hecho memes para destacar que se debería sacar a los hombres nominados y votar para salvar a las mujeres esta semana.
La creación de una alianza entre Ninel, Elaine, Mariana, Priscila, Shiky, y Dahlila Polanco, tiene a los usuarios criticando a este nuevo grupo que buscará la salvación.
Muchos usuarios han expresado su desagrado a Priscila, así como su deseo de que se convierta en la siguiente eliminada de la casa.
Asimismo, los usuarios han reaccionado frente a la nominación de Mar, expresando que no puede irse aún, pues es la única que no está "jugando" con el plan de Ninel.
Este momento en el que Abelito se puso la flor del vestido de Elaine ha generado muchas reacciones, ya que usuarios lo interpretaron como uno de los momentos más cómicos de la noche.
Diversos usuarios han expresado su apoyo por Dalilah Polanco, incluso recordando a Martina, el personaje icónico que interpretaba la actriz en La Familia Peluche.
