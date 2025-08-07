La segunda placa de nominación de La Casa de los Famosos 2025 fue definida, y quien recibió la mayor cantidad de votos en contra fue Alexis Ayala, quien recibió 11, pero lo acompañarán Priscila Valverde, Mar Contreras, Adrián Di Monte y Dalilah Polanco.

La nominación de esta semana no fue tan pacífica como hace ocho días, cuando la convivencia apenas comenzaba, pero debido a todas las cosas que se dijeron en las pláticas casuales y se revelaron en la noche de cine, desde Facundo diciendo que ya no aguantaba a Aarón Mercury hasta la pelea de este martes entre Ninel Conde y Alexis Ayala, las cosas fueron distintas a la hora de decidir quiénes se iban a la placa.

La primera en pasar al Confesionario fue Mariana Botas, quien dio dos puntos a Alexis Ayala, debido al altercado que tuvo durante la prueba de la semana con sus compañeras, y un punto a Mar Contreras, por considerarla agresiva en su forma de competir. Le siguió Priscilla Valverde, quien también le dio dos puntos a Ayala, por hacer comentarios fuera de lugar, y uno a Mar, por la misma razón que dio la actriz del programa Una familia de diez.

Por andar de cantador, Adrián Di Monte recibió dos puntos por parte de Facundo y Alexis Ayala uno, solo por estrategia. Aarón Mercury se decantó por Facundo y Shiky, sin dar mayores motivos.

La anfitriona de esta gala de nominación, Galilea Montijo, y los panelistas Cynthia Urías, Jessie Cervantes y "El Borrego" Nava, estuvieron de acuerdo en que ahora sí comenzaron la guerra de cuartos y las estrategias, y para ellos se comenzaba a ver en la conformación de la placa de las nominaciones.

Llegó el turno de Ninel y, como era de esperarse, le dio dos puntos a Alexis por incompatibilidad y no estar de acuerdo con algunas de sus actitudes, y uno a Mar, asegurando que aún no terminaba de comprenderla a pesar de que a veces empatizan. En el caso de Alexis, quien estaba visiblemente desanimado, dio dos puntos a Dalilah Polanco, porque estaba dando su apoyo al Cuarto Día, y a Priscila por congruencia con su decisión de la semana pasada.

Guana dio dos puntos a Priscila y uno a Elaine Haro, por ser las que menos cooperan con los quehaceres de la casa. En el caso de Elaine, le dio dos puntos a Alexis por no conectar con él y en ocasiones le ha caído mal, y uno a Adrián por estrategia.

Las nominaciones siguieron con Shiky, el cual dio dos puntos a Alexis por madrugador y uno a Mar, por no saber con qué ánimo estará a lo largo del día. Mar decidió darle dos puntos a Mariana por estrategia y uno a Dalilah, porque descubrió en el reto de cuarto contra cuarto que jugaba a favor del de Día.

Adrián Di Monte dio dos puntos a Dalilah y un punto a Facundo, solo por estrategia, ya que los considera fuertes. La estrella del reality, Abelito, asignó dos puntos a Priscila y uno a Mariana, también por estrategia. La placa final la decidieron Aldo de Nigris, dando dos puntos a Priscila por haberlo sacado de su cuarto y uno a Shiky por estrategia; y Dalilah, quien dio dos a Mar y uno a Adrián, como un movimiento.

Finalmente, el resultado de la votación quedó así: Alexis (11), Priscila (7), Mar (6), Dalilah (5) y Adrián (4); por lo tanto, son los nominados de la semana, y quedaron fuera Facundo y Mariana, quienes tenían tres, Shiky con uno y Elaine uno.

Quienes no tomaron bien este resultado fueron Alexis y Mar, quienes aseguraron que siempre han sido congruentes con lo que piensan, pero ella aseguró que lo sucedido no es más que resultado de la envidia, por lo que Ayala le recomendó que no dejara que la escuchen diciendo esta clase de comentarios y que simplemente sonriera y jugara.

También Priscila estaba triste porque fue su segunda ocasión en la placa, pero su grupo, a quien bautizaron como Las inventadas, le dieron ánimo asegurando que sus fans votarían a su favor, además de que Ninel tiene la posibilidad de mantenerla en casa si el viernes retiene la salvación.

Ya en el Confesionario, Alexis expresó que ya se lo esperaba por la pelea que tuvo con Ninel en la mañana, porque a pesar de que está de acuerdo en que las mujeres se defiendan, pero señaló que la casa no tiene nada que ver con feminismo y ciertas situaciones en esa línea, pero aseguró que no se iba a enganchar; eso sí, sabe que en el Cuarto Día están mejor organizados y por eso lograron nominar a tres miembros del Cuarto Noche.

"Este es un trabajo y venimos a hacer entretenimiento; lo demás lo decide el público", expresó Ayala.