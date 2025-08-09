Video muestra momento en que tobogán de crucero se rompe; un pasajero resulta herido

Un dramático video difundido a través de redes sociales muestra el momento en el que un cristal de acrílico de un tobogán acuático se rompe en el crucero Icon of the Seas –el barco más grande de cruceros hasta ahora–, operado por Royal Caribbean.

Las caóticas imágenes captaron cómo cientos de litros de agua comenzaron a derramarse en un área común, mientras los pasajeros presentes empezaron a gritar con pánico “¡Detengan el tobogán!”.

El incidente ocurrió en el parque acuático Category 6, a bordo del Icon of the Seas. Fotos: Royal Caribbean

De acuerdo con el medio estadounidense Fox News, un vocero de Royal Caribbean confirmó que un huésped masculino resultó herido durante el incidente en el parque acuático y fue atendido de inmediato por el equipo médico del crucero, sin embargo, no revelaron detalles sobre la gravedad de las lesiones.

“Nuestro equipo proporcionó asistencia médica a un huésped adulto cuando el cristal acrílico de un tobogán acuático se rompió mientras el huésped lo atravesaba. El huésped ya está siendo atendido por sus lesiones”, señala el comunicado.

¿Cómo se produjo el accidente a bordo del crucero Icon of the Seas?

El incidente ocurrió el pasado 7 de agosto, luego de que uno de los paneles de cristal acrílico en el “Frightening Bolt”, uno de los toboganes principales del parque Category 6, se rompiera mientras se deslizaba uno de los pasajeros. La rotura permitió que el agua dentro del tobogán se derramara a las áreas públicas del crucero, causando pánico y reacciones de alerta entre los pasajeros presentes.

El video viral del incidente fue difundido a través de X por el usuario @jimmuldoon, quien estuvo presente.

Icon of the Seas. Water slide breaks #iconoftheseas pic.twitter.com/AfCDSbjQlg — Jim Muldoon (@jimmuldoon) August 7, 2025

El video viral muestra cómo tras el desprendimiento del cristal que ocasionó el accidente, se escucharon llamados para detener de inmediato el funcionamiento del tobogán.

La naviera, Royal Caribbean, decidió clausurar la atracción por lo que resta del viaje, el cual concluye este 9 de agosto en el puerto de Miami, Florida. “El tobogán acuático permanecerá cerrado durante el resto de la travesía a la espera de los resultados de la investigación”, agregó el vocero en la declaración.

La compañía también aclaró que no se realizaron modificaciones al itinerario del crucero y que no se registraron más pasajeros lesionados ni otros daños materiales, fuera de la atracción ya mencionada.

