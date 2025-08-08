¿Presumen su amistad?; Valentina Gilabert y Marianne Gonzaga sorprenden al seguirse en TikTok

Tras la liberación asistida de Marianne Gonzaga, al llegar a un acuerdo entre ambas partes, al enfrentar una sentencia condenatoria por haber causado lesiones a Valentina Gilabert; el caso continúa levantando polémica.

La sentencia de la joven de 17 años fue bajo el delito de lesiones calificadas, luego de herir a Gilabert 14 veces con un objeto punzocortante en febrero de este año; los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón.

Después de atravesar por aquella escabrosa situación, ambas sorprendieron a los internautas al seguirse nuevamente en la plataforma TikTok.

Leer también: Portal del León 8/8: ¿qué es y cómo aprovecharlo este 8 de agosto?; entérate aquí

La modelo de 18 años subió un video a sus redes sociales confirmando y explicando el suceso. Foto: TikTok / Instagram

Valentina Gilabert y Marianne Gonzaga sorprenden al seguirse en TikTok

Este caso recientemente presentó un giro inesperado que se volvió tendencia en la red, pues Valentina Gilabert y Marianne Gonzaga se siguieron de nueva cuenta en TikTok.

Cabe destacar que, tras el escándalo mediático que generó la agresión, decenas de usuarios difundieron las interacciones en la red que hubo entre ambas en el pasado, pues la modelo inició una relación sentimental con el padre de la bebé de Marianne y los tres jóvenes mantenían aparentemente una relación cordial en redes sociales.

Ahora, las creadoras de contenido, abrieron la pauta para reafirmar que el 'perdón' no solo quedó en los juzgados, para volverlo una realidad, tal como lo comentó Valentina en la plataforma hace algunas semanas: "yo la perdono… Todo el mundo se merece una segunda oportunidad en la vida".

Leer también: Lluvia de estrellas Perseidas 2025: consejos prácticos para fotografiar el fenómeno astronómico; conoce algunos tips

También te interesará:

“Guadalajara FaceLift”; ¿De qué trata la tendencia de belleza viral en TikTok?

Pareja se compromete en concierto de Coldplay, video se viraliza en TikTok tras el escándalo de Andy Byron

Terremoto en Rusia: Abuelita se viraliza tras llevar a su nieto a “conocer” un tsunami; “Nunca había visto uno”

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs