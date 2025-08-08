Más Información

¿Quién es Willy Chavarría?; el diseñador que desató polémica tras lanzamiento de tenis Adidas inspirados en huaraches

¿Quién es Willy Chavarría?; el diseñador que desató polémica tras lanzamiento de tenis Adidas inspirados en huaraches

¿Presumen su amistad?; Valentina Gilabert y Marianne Gonzaga sorprenden al seguirse en TikTok

¿Presumen su amistad?; Valentina Gilabert y Marianne Gonzaga sorprenden al seguirse en TikTok

Salinas Pliego reacciona a orden de Trump de usar fuerzas militares contra cárteles mexicanos; esto dijo

Salinas Pliego reacciona a orden de Trump de usar fuerzas militares contra cárteles mexicanos; esto dijo

Día del Gato 2025: ¿por qué se celebra este 8 de agosto?; conoce la razón por la que se conmemora en tres fechas

Día del Gato 2025: ¿por qué se celebra este 8 de agosto?; conoce la razón por la que se conmemora en tres fechas

Petco anuncia promociones y juguetes gratis por el Día del Gato; ¿cómo aplica la oferta?

Petco anuncia promociones y juguetes gratis por el Día del Gato; ¿cómo aplica la oferta?

Tras la liberación asistida de Marianne Gonzaga, al llegar a un acuerdo entre ambas partes, al enfrentar una sentencia condenatoria por haber causado lesiones a ; el caso continúa levantando polémica.

La sentencia de la joven de 17 años fue bajo el delito de lesiones calificadas, luego de herir a Gilabert 14 veces con un objeto punzocortante en febrero de este año; los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón.

Después de atravesar por aquella escabrosa situación, ambas sorprendieron a los internautas al seguirse nuevamente en la plataforma .

Leer también:

La modelo de 18 años subió un video a sus redes sociales confirmando y explicando el suceso. Foto: TikTok / Instagram
La modelo de 18 años subió un video a sus redes sociales confirmando y explicando el suceso. Foto: TikTok / Instagram

Valentina Gilabert y Marianne Gonzaga sorprenden al seguirse en TikTok

Este caso recientemente presentó un giro inesperado que se volvió tendencia en la red, pues Valentina Gilabert y Marianne Gonzaga se siguieron de nueva cuenta en TikTok.

Cabe destacar que, tras el escándalo mediático que generó la agresión, decenas de usuarios difundieron las interacciones en la red que hubo entre ambas en el pasado, pues la modelo inició una relación sentimental con el padre de la bebé de Marianne y los tres jóvenes mantenían aparentemente una relación cordial en redes sociales.

Ahora, las creadoras de contenido, abrieron la pauta para reafirmar que el 'perdón' no solo quedó en los juzgados, para volverlo una realidad, tal como lo comentó Valentina en la plataforma hace algunas semanas: "yo la perdono… Todo el mundo se merece una segunda oportunidad en la vida".

Leer también:

@chismeedeldia

#mariannegonzaga #foryou #valentinagilabert #mariannerc #Chisme

♬ sonido original - Música Variada

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses