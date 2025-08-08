Más Información

Lluvia de estrellas Perseidas 2025: consejos prácticos para fotografiar el fenómeno astronómico; conoce algunos tips

Mujeres Bienestar 2025: estas letras pueden registrarse hoy, 8 de agosto; conoce los requisitos para el apoyo de 3 mil pesos

Día del Gato 2025: ¿cuáles son los mejores regalos para dar a tu felino este 8 de agosto?; IA responde

Portal del León 8/8: ¿qué es y cómo aprovecharlo este 8 de agosto?; entérate aquí

Mercomuna 2025: ¿quiénes pueden registrarse y dónde recoger los vales de despensa de mil pesos?; esto se sabe

El próximo 12 de agosto, la llegará al cielo nocturno, donde los amantes de la astronomía podrán disfrutar de este espectáculo.

Este fenómeno se debe a que las Perseidas alcanzarán su punto máximo produciendo alrededor de 100 meteoros por hora. Sin duda un gran espectáculo para disfrutar con amigos, pareja o familia.

Las Perseidas son básicamente escombros, pequeñas partículas y hielo. Son tan frágiles que se desintegran al entrar a la atmósfera.

Consejos prácticos para fotografiar el fenómeno astronómico

De acuerdo con el sitio web “Blog del Fotógrafo” estos son algunos consejos para poder fotografiar un cielo estrellado con cámaras profesionales.

  • Busca un lugar libre de nubes.
  • Aléjate de los lugares con contaminación lumínica.
  • Escoge una sensibilidad ISO elevada. Ajusta tu cámara fotográfica con ISO 1600 o mayor hasta que encuentres mejores resultados.
  • Exposición de 15 a 30 segundos.
  • Enfoca manualmente el fenómeno.
  • Activa el modo de disparador remoto. Si tu cámara no cuenta con uno puedes hacer el modo de disparo retardado.
  • Selecciona el formato RAW o por lo menos RAW + JPG.
  • Desactivar el estabilizador de imagen.
  • Desactiva el enfoque automático.
  • Ajusta una apertura amplia, si puedes entre f/2 y f/3.5.
  • Coloca tu cámara en un trípode.
  • Intente realizar varias fotografías de prueba con la apertura máxima, el ISO máximo y la velocidad de obturación máxima. Claramente la foto quedará muy iluminada, pero es precisamente para que te permita ver el paisaje con claridad y decidir el tipo de encuadre por el que vas a optar, y esto te permitirá encontrar el valor ISO más adecuado.

Para poder disfrutar cómodamente de esta sesión de fotos del cielo estrellado puedes optar por informarte de la hora exacta, monitorear el tiempo para prevenir cambios climáticos, ajustar tu vista 15 a 20 minutos antes, usar ropa adecuada, cómoda y abrigada, tener un ambiente adecuado y confortable con una bebida caliente y una manta.

