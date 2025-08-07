¡Heroína sin capa! Mamá ayuda a su hija a salvar a un perrito y se ganan el aplauso en redes; video se vuelve viral

Los valores familiares constituyen el fundamento esencial para el desarrollo integral de niñas y niños, orientándolos hacia un crecimiento basado en el respeto y el cuidado hacia los demás. Entre estos valores destaca la importancia de enseñar a los menores a querer y proteger a otros seres vivos.

Esta enseñanza no solo fomenta sentimientos como la empatía, la solidaridad y el afecto, sino que también contribuye a la formación de personas responsables y conscientes de su entorno.

Recientemente, una madre decidió transformar estos principios en una acción concreta y ejemplar. A través de un gesto sencillo, pero significativo, mostró a su hija la importancia de brindar ayuda a los animales que se encuentran en situaciones de riesgo.

Mamá e hija protagonizan acto heroico al salvar a un perrito

Por medio de TikTok, la usuaria Ángela Quito Jiménez compartió un video en el que se observa cómo ella y su hija rescatan a un perrito atrapado en el techo de una casa. La grabación muestra al animal expuesto al sol y sin posibilidad de descender por sus propios medios.

Durante el rescate, la menor, atada con una cuerda a la cintura, salta una barda, para posteriormente con palabras suaves lograr ganarse la confianza del animal, y así completar el rescate.

Usuarios reaccionan a video de niña rescatando a un perrito

Como era de esperarse, el videoclip que actualmente cuenta con más de 400 mil reproducciones, ha generado una amplia reacción entre usuarios, quienes reconocieron la importancia del gesto, destacando el ejemplo que la madre brinda al educar a su hija con valores sólidos hacia el cuidado de los animales.

Entre los comentarios destacan mensajes como:

"Amo cómo enseñas a tu hijita a que también cuide y ayude a los animalitos, bendiciones."

"Es importante enseñar empatía y amor por quienes no pueden defenderse."

"Desde pequeños se debe inculcar la empatía, el amor y el respeto. Excelente trabajo de los padres."

