Vales Mercomuna 2025: ¿cuál es la fecha límite del registro?; esto se sabe

El programa Mercomuna ha regresado en 2025 para apoyar a las familias capitalinas con vales canjeables por productos básicos.

Las autoridades ya han anunciado las fechas límite de registro y los pasos a seguir para obtener este beneficio, diseñado para impulsar la economía local y garantizar la seguridad alimentaria en zonas vulnerables.

¿Qué es el programa Mercomuna y a quién va dirigido?

Mercomuna es una iniciativa implementada por el Gobierno de la Ciudad de México con el propósito de brindar apoyo directo a familias en situación vulnerable. A través de este programa, los beneficiarios reciben vales electrónicos con un monto específico, los cuales pueden ser utilizados para adquirir alimentos, productos de higiene y otros artículos esenciales en negocios locales registrados.

Este programa tiene un doble impacto: por un lado, fortalece la economía familiar en colonias de alta marginación, y por el otro, apoya a los comercios de barrio al incentivar el consumo local.

En 2025, el programa ha sido retomado con una nueva fase de registro y entrega, priorizando a las personas que viven en condiciones de rezago social en diferentes alcaldías de la capital.

¿Cuáles son las fechas clave y cómo se hace el registro?

El gobierno capitalino ya estableció la fecha límite para la incorporación al programa Mercomuna 2025. De acuerdo con las autoridades, el proceso de registro comenzó el 22 de julio y concluirá el 9 de agosto. Este periodo es crucial para todas aquellas personas interesadas en recibir el apoyo, ya que después de esa fecha no se admitirán nuevos registros.

El procedimiento se realiza principalmente a través de visitas domiciliarias que llevan a cabo brigadas del gobierno. Estas brigadas se encargan de verificar las condiciones de los hogares y recopilar la información necesaria para que los potenciales beneficiarios queden debidamente inscritos. No se requiere acudir a módulos ni hacer filas, ya que todo el trámite es de carácter presencial y gratuito en los domicilios previamente seleccionados.

Cabe destacar que no todas las personas pueden solicitar su inscripción por cuenta propia, pues el programa tiene un enfoque focalizado, es decir, dirigido a quienes cumplen con ciertos criterios establecidos por la Secretaría de Bienestar local, como nivel socioeconómico, número de integrantes en el hogar y ubicación geográfica.

¿Qué beneficios ofrecen los vales Mercomuna?

Cada vale otorgado tiene un valor que puede ser utilizado exclusivamente en negocios participantes dentro de la Ciudad de México. Estos comercios están debidamente identificados y forman parte de una red que garantiza el buen uso del apoyo económico.

El programa busca fortalecer tanto a las familias beneficiadas como a la economía comunitaria, promoviendo el consumo responsable y la activación del comercio local. Con ello, se evita el uso del dinero en efectivo y se asegura que el apoyo se traduzca en mejoras tangibles para las familias.

Los vales no son transferibles, no pueden ser cambiados por dinero y tienen vigencia limitada, por lo que es importante hacer uso de ellos en el tiempo establecido. Además, se recomienda conservar el folio que entrega la brigada para cualquier futura aclaración.

¿Qué pasa si no recibo la visita domiciliaria?

Si hasta ahora no has recibido la visita domiciliaria por parte de las brigadas, es probable que tu hogar no esté contemplado en la base de datos para esta fase del programa. Las autoridades han señalado que no se puede solicitar el registro por iniciativa propia, ya que el padrón se genera con base en evaluaciones previas y criterios específicos.

Sin embargo, es posible que en futuras etapas el programa se expanda a más zonas o se abra una nueva convocatoria. Por ello, se recomienda mantenerse atento a los canales oficiales del Gobierno de la Ciudad de México para conocer cualquier actualización.

