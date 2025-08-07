Simi Fest 2025: al estilo Tiny Desk, Dr Simi realiza sesión con Enjambre; video se viraliza

Tras el éxito alcanzado con la primera edición del Simi Fest, este 2025 el evento musical del Dr. Simi pretende elevar el nivel, resaltando el talento de las bandas que conformarán el cartel que ha levantado gran expectativa en redes sociales.

Aunado a ello, este 7 de agosto, se volvió tendencia “Simisónico”, el proyecto rumbo al Simi Fest, que mostrará sesiones en vivo (al estilo Tiny Desk) de las bandas que conformarán el cartel del festival que se llevará a cabo el próximo 29 de noviembre.

Para estas sesiones, las oficinas del corporativo de Farmacias Similares, se convirtieron en un escenario íntimo donde la banda mexicana Enjambre deleitó a los presentes con algunas canciones, confirmando de manera épica su participación en el Simi Fest 2025.