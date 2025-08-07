¿Quién era Martha Nolan?; influencer fue encontrada sin vida en yate de lujo

La conmoción se apoderó de las redes sociales al difundir la trágica noticia sobre el fallecimiento de Martha Nolan, una influencer neoyorkina que era conocida en TikTok por su estilo de vida digno de la élite de Manhattan.

De acuerdo con el medio New York Post, el cuerpo de Martha Nolan fue encontrado el pasado 5 de agosto en una embarcación resguardada en un exclusivo club de yates en Montauk, desatando una ola de dudas por la causa del fallecimiento, ya que según las primeras investigaciones del condado de Suffolk , se detalló que su cuerpo no presentaba signos de violencia.

Martha Nolan fue encontrada en un yate el pasado 5 de agosto. Foto: Redes Sociales

¿Quién era Martha Nolan?

Martha Nolan de 33 años, nació en Irlanda y su inspiradora historia de éxito en Estados Unidos se basó en su perseverancia y trabajo duro, pues pasó de ser mesera de Soho a tener una carrera en el diseño de modas y las redes sociales.

Nolan estudió la licenciatura en administración y dirección de empresas en el University College de Dublín, además de una maestría en marketing digital en la UCD Michael Smurfit Graduate School of Business.

Sus conocimientos le ayudaron a fundar su propia agencia de marketing en Nueva York y gracias a su éxito en redes sociales, logró lanzar en 2021 su propia marca de trajes de baño llamada East x East.

