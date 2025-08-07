Más Información

Desfile planetario en México; los mejores lugares para observar el evento astronómico

Desfile planetario en México; los mejores lugares para observar el evento astronómico

Series Netflix: ¿cuándo se estrena la segunda parte de Merlina 2?; esto se sabe

Series Netflix: ¿cuándo se estrena la segunda parte de Merlina 2?; esto se sabe

Krispy Kreme lanza promoción especial de todas sus donas a 21 pesos; ¿cuándo y cómo aplica?

Krispy Kreme lanza promoción especial de todas sus donas a 21 pesos; ¿cuándo y cómo aplica?

ChatGPT5: OpenAI su modelo más avanzado de IA; ¿cuándo estará disponible y cuáles serán sus funciones?

ChatGPT5: OpenAI su modelo más avanzado de IA; ¿cuándo estará disponible y cuáles serán sus funciones?

Préstamo Infonavit: esto te prestan si ganas el salario mínimo en 2025

Préstamo Infonavit: esto te prestan si ganas el salario mínimo en 2025

, la famosa cadena de donas, lanzará la casa por la ventana este verano con una épica promoción para sorprender a sus clientes que son amantes de las donas

La tienda fundada en Charlotte, Carolina del Norte, se encuentra innovando para hacer de este codiciado postre, el favorito del público mexicano con una amplia variedad de sabores para toda la familia.

Para degustar de las rosquillas a un precio accesible, Krispy Kreme pondrá por tiempo limitado todas sus , desde la glaseada original, hasta sus sabores de temporada.

Leer también:

Por medio de redes sociales, la famosa cadena de donas anunció que tendrá precios especiales. Foto: Redes Sociales
Por medio de redes sociales, la famosa cadena de donas anunció que tendrá precios especiales. Foto: Redes Sociales

¿Cuándo y cómo aplica la promoción de Krispy Kreme?

Por medio de redes sociales, Krispy Kreme publicó que este jueves 7 de agosto pondrá toda su variedad de donas a $21 pesos, esta promoción únicamente aplica sobre su precio individual en tiendas físicas, excepto aeropuertos y tiendas Oxxo.

Asimismo, la docena también tendrá un pecio especial exclusivo en Delivery de $252 pesos y la media docena estará en tan solo $126 pesos. De igual manera esta promoción estará disponible en Uber Eats.

Para más detalles y dudas sobre la tienda participante más cercana, se recomienda consultar el localizador de sucursales disponible en el sitio web de Krispy Kreme.

Leer también:

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses