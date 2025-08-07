Krispy Kreme lanza promoción especial de todas sus donas a 21 pesos; ¿cuándo y cómo aplica?

Más Información
ChatGPT5: OpenAI su modelo más avanzado de IA; ¿cuándo estará disponible y cuáles serán sus funciones?
Krispy Kreme, la famosa cadena de donas, lanzará la casa por la ventana este verano con una épica promoción para sorprender a sus clientes que son amantes de las donas
La tienda fundada en Charlotte, Carolina del Norte, se encuentra innovando para hacer de este codiciado postre, el favorito del público mexicano con una amplia variedad de sabores para toda la familia.
Para degustar de las rosquillas a un precio accesible, Krispy Kreme pondrá por tiempo limitado todas sus donas a $21 pesos, desde la glaseada original, hasta sus sabores de temporada.
¿Cuándo y cómo aplica la promoción de Krispy Kreme?
Por medio de redes sociales, Krispy Kreme publicó que este jueves 7 de agosto pondrá toda su variedad de donas a $21 pesos, esta promoción únicamente aplica sobre su precio individual en tiendas físicas, excepto aeropuertos y tiendas Oxxo.
Asimismo, la docena también tendrá un pecio especial exclusivo en Delivery de $252 pesos y la media docena estará en tan solo $126 pesos. De igual manera esta promoción estará disponible en Uber Eats.
Para más detalles y dudas sobre la tienda participante más cercana, se recomienda consultar el localizador de sucursales disponible en el sitio web de Krispy Kreme.
