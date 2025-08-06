Motociclista ayuda a pasar ambulancia entre el tráfico; su acción es aplaudida en TikTok

Más Información

Por medio de , un joven motociclista se volvió viral al que se encontraba atrapada atendiendo una emergencia y gracias a su intervención, logró abrirle paso en medio de un embotellamiento en Monterrey.

Ante el hartazgo de muchos conductores entre el tráfico ocasionado por una obra en dentro de una autopista, el joven notó la presencia de la ambulancia que llevaba la sirena encendida y trataba de abrirse paso entre los demás autos sin éxito.

Afortunadamente, el valiente joven se tomó unos minutos para buscar a las personas a cargo de la obra y explicarles que había una ambulancia atrás, a lo que accedieron a que pasara sobre el carril confinado.

El video de la movilización superó los 9 millones de reproducciones. Foto: Especial
Motociclista ayuda a pasar ambulancia entre el tráfico

Rápidamente el motociclista, se regresó a buscar a la ambulancia para dirigirla hacia la valla de contención y abrirle paso para que pudiera transitar libremente. El video fue compartido por el usuario de TikTok @lorelmotoblogs, quien invitó a los internautas a ayudar a los demás en medida de lo posible.

El video de la movilización supera los 9 millones de reproducciones en la plataforma, donde los usuarios aplaudieron la buena acción.

@lorelmotoblogs

Hay que ayudar cuando se pueda banda!

♬ original sound - Lorel moto blogs

Aunado a ello, el motociclista no solo fue reconocido en Tiktok, sino que los paramédicos le otorgaron un reconocimiento y un obsequio por su labor.

“Hace unos días, en medio del tráfico, una de nuestras ambulancias se encontraba atrapada con la urgencia que implica una emergencia médica y ahí estaba él, un motociclista en la ciudad pero con algo distinto; uno que vio, entendió y decidió actuar (...) Hoy queremos decirte ‘Gracias’, nos recordaste lo que significa ser empáticos, solidarios, nos recordaste la calidez en un mundo donde a veces se olvida sentir”, se menciona en el video.

@lorelmotoblogs

Sin palabras, que bonito reconocimiento me entregaron #empatia #solidaridad

♬ sonido original - Lorel moto blogs

