VIDEO: Influencer rusa se fractura la columna vertebral durante reto viral; así fue el accidente

En la era digital, donde la validación muchas veces se mide en vistas, comentarios y “me gusta”, los retos virales se han convertido en una constante en redes sociales.

Cada día surgen nuevos desafíos que ponen a prueba la creatividad, la destreza e incluso los límites físicos de quienes los realizan. Sin embargo, muchos de estos “challenges” no solo bordean la imprudencia, sino que llegan a comprometer la integridad de los participantes. Este fue el caso de la influencer rusa Mariana Marutkina, quien sufrió una fractura en la columna vertebral tras intentar realizar un reto popular en TikTok e Instagram.

Lee también: MrBeast trolea a Andy Byron, CEO de Astronomer; lanza reto para obtener boletos de Coldplay

Influencer sufre lesión vertebral tras realizar reto viral en tacones

A través de su cuenta de Instagram, Mariana compartió un clip en el que intentó completar el denominado “Stiletto Challenge”, un reto que ha ganado popularidad en varias plataformas digitales.

El desafío consiste en sostener una postura en cuclillas mientras se usan tacones de aguja, replicando el estilo mostrado por la rapera Nicki Minaj en el videoclip de su canción High School.

La complejidad del reto aumenta cuando los participantes deciden elevarse aún más al utilizar objetos como latas, sillas o cajas para colocar los tacones sobre superficies inestables. En el caso de Marutkina, utilizó latas de fórmula infantil para realizar el reto. Durante el intento, perdió el equilibrio y cayó bruscamente de espaldas.

Lee también: “In the middle of the night”, ¿de qué trata el nuevo trend de TikTok?

Debido a la magnitud del golpe, la creadora de contenido fue trasladada a una clínica en Moscú, donde recibió un diagnóstico de fractura por compresión-flexión en la vértebra T9.

Como era de esperarse, el videoclip generó varias críticas no solo por el contenido, sino también a su rol como madre. Algunos usuarios cuestionaron si era adecuado poner en riesgo su integridad física teniendo un hijo recién nacido.

Ante ello, en un segundo clip, Marutkina no dudo en responder que su hijo se encontraba bajo el cuidado de una niñera en el momento de la grabación.

También te interesará:

INAPAM te ayuda a obtener la pensión IMSS Ley 73; requisitos y cómo aprovechar el programa Vinculación Productiva

Beca Rita Cetina 2025: ¿habrá pagos durante agosto?; entérate aquí

Mattel lanza muñeca Monster High de "El Cadáver de la Novia"; se cumplen 20 años del estreno de la película

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv