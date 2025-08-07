JD Vance, vicepresidente de EU, reacciona a su parodia en South Park; “bueno, finalmente lo logré”, dice

Más Información
Conocida por su humor irreverente y aguda crítica social, la serie animada South Park ha generado gran controversia en redes sociales por parodiar a políticos y figuras públicas de Estados Unidos, entre ellas Donald Trump, Kristi Noem y JD Vance.
Durante el primer episodio de la temporada 27, titulado "Sermon on te Mount", la serie se mofó del presidente Donald Trump, luego de retratarlo en la cama junto a Satán. En este segundo episodio, titulado "Got A Nut", la serie arremete contra Kristi Noem, titular del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y JD Vance, vicepresidente de EU.
¿Cómo retrata South Park al vicepresidente de EU?
El episodio cuenta la historia de el Sr. Mackey, un consejero escolar que pierde su empleo debido a recortes presupuestales en educación, impulsados por el gobierno de Donald Trump y quien en su desesperada búsqueda de empleo, decide a registrarse como un agente del ICE.
De esta forma, el Sr. Mickey y su escuadrón irrumpen en un programa en vivo de "Dora la Exploradora" para llevar a cabo una redada en contra de la multitud, para luego dirigirse a la residencia del presidente Trump en "Mar-a-Lago", en Florida.
Al llegar al lugar, Trump es acompañado por el vicepresidente JD Vance, quien es representado con una voz infantil y un cuerpo de niño, haciendo referencia al programa ochentero "La isla de la fantasía". En la escena, Vance hace enfadar al mandatario y lo patea por los aires, sacándolo de cuadro.
JD Vance reacciona a su parodia en South Park
Aunado a ello, este jueves 7 de agosto, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance reaccionó mediante redes sociales a su aparición en el segundo episodio de la serie, donde celebró su parodia en la producción de televisión.
A través de una publicación en 'X', el vicepresidente escribió: "Bueno, finalmente lo logré". Ante ello, un exintegrante del equipo de campaña de Trump, Matt Mowers, comentó: "un hito clave en la vida que cualquier millennial valora”, festejando junto a él esta nueva experiencia en su carrera profesional.
