Portal del León 8/8: ¿qué es y cómo aprovecharlo este 8 de agosto?; entérate aquí

El 8 de agosto es conocido por ser un día lleno de luz, que de forma cósmica tiene el poder de abrir un portal energético hacia la prosperidad, la renovación y la abundancia, donde la manifestación para la buena fortuna se hace presente.

Actividades como dejar algún amuleto de buena suerte bajo el sol, meditar, hacer una carta de decretos o tomarse unos minutos del día para manifestar y pedir abundancia, son algunas de las formas en que se puede aprovechar el Portal 8/8.

El 8/8 es una fecha para manifestar. Foto: Especial

¿Qué es el Portal del León 8/8?

Durante esta fecha, la tierra se alinea con el Sol y Sirio, una de las estrellas más brillantes, elevando el poder del número 8. En la astrología este suceso es llamado Portal del León, porque este suceso ocurre en la temporada del signo Leo.

Según la astrología y algunas corrientes de espiritualidad, el portal 8/8 representa un momento de alta vibración energética que favorece la manifestación de deseos, la transformación personal y la conexión espiritual.

Aunado a ello, el 8 de agosto también refuerza la energía universal, pues diversas creencias convergen alrededor de esta fecha especial, potenciando su poder al unir lo místico con lo terrenal.

Durante este día muchos manifiestan sus objetivos. Foto: Pexels

