Más Información

Desfile planetario en México; los mejores lugares para observar el evento astronómico

Desfile planetario en México; los mejores lugares para observar el evento astronómico

Series Netflix: ¿cuándo se estrena la segunda parte de Merlina 2?; esto se sabe

Series Netflix: ¿cuándo se estrena la segunda parte de Merlina 2?; esto se sabe

Krispy Kreme lanza promoción especial de todas sus donas a 21 pesos; ¿cuándo y cómo aplica?

Krispy Kreme lanza promoción especial de todas sus donas a 21 pesos; ¿cuándo y cómo aplica?

ChatGPT5: OpenAI su modelo más avanzado de IA; ¿cuándo estará disponible y cuáles serán sus funciones?

ChatGPT5: OpenAI su modelo más avanzado de IA; ¿cuándo estará disponible y cuáles serán sus funciones?

Préstamo Infonavit: esto te prestan si ganas el salario mínimo en 2025

Préstamo Infonavit: esto te prestan si ganas el salario mínimo en 2025

La continúa avanzando, y una de sus herramientas más representativas ha dado un nuevo paso. Este jueves 7 de agosto, OpenAI anunció el lanzamiento de ChatGPT-5, la más reciente versión de su modelo de IA generativa.

Desde su aparición a finales de 2022, ChatGPT se ha consolidado como una de las plataformas tecnológicas con mayor crecimiento y adopción global.

ChatGPT. Imagen: Pexels
ChatGPT. Imagen: Pexels

Utilizada por millones de personas en contextos académicos, profesionales y empresariales, la herramienta ha transformado la forma en que se realizan tareas, se resuelven dudas técnicas y se genera contenido. Con esta nueva versión, OpenAI busca mejorar la experiencia de los usuarios y ampliar las posibilidades de aplicación de su sistema.

Lee también:

¿Cuándo estará disponible ChatGPT-5?

Según OpenAI, ChatGPT-5 ya se encuentra disponible para los usuarios de ChatGPT Team. En el caso de los clientes de las versiones Enterprise y Edu, el acceso será habilitado a partir de la próxima semana.

La empresa también informó que los mismos usuarios tendrán acceso a GPT-5 Pro, una versión con capacidades ampliadas de razonamiento, diseñada para ofrecer respuestas más detalladas y consistentes. Esta funcionalidad permitirá resolver tareas de mayor complejidad y adaptarse a distintos niveles de especialización.

La moda de los chatbots apoyados por Inteligencia Artificial. Foto: Unsplash
La moda de los chatbots apoyados por Inteligencia Artificial. Foto: Unsplash

El modelo estará disponible de forma gratuita para la base general de usuarios, aunque algunas funciones avanzadas serán exclusivas de los planes de suscripción.

Lee también:

¿Cuáles serán las funciones de ChatGPT-5?

OpenAI destacó que ChatGPT-5 incorpora avances en varios aspectos técnicos, entre los que se encuentran:

  • Mayor capacidad para resolver problemas complejos.
  • Incorporación de personalidades de respuesta predefinidas: Cynic, Robot, Listener y Nerd, que permiten ajustar tono y estilo de forma automática.
  • Mejor comprensión de instrucciones con matices o variaciones sutiles.
  • Conservación del contexto a lo largo de conversaciones extensas.
  • Ejecución de acciones a través de herramientas externas integradas.

Además, entre las principales funciones disponibles también se encuentran:

  • Traducción automática entre idiomas, tanto en texto como en voz.
  • Generación de contenido técnico y especializado.
  • Implementación de modelos de predicción en tiempo real.
  • Herramientas de análisis de datos para entornos educativos o corporativos.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses