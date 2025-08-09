Modalidad 40 del IMSS: ¿cuáles son los beneficios de pagar en línea?; así puedes aumentar el monto de tu pensión

La Modalidad 40 del IMSS, conocida oficialmente como "Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio", permite a los trabajadores que han dejado de cotizar a través de un empleo formal, continuar haciéndolo de forma voluntaria con el objetivo de mejorar su pensión.

Esto implica realizar aportaciones mensuales al IMSS con base en el salario elegido, para contar con un mejor historial de cotización e incrementar el monto de su futura pensión.

Si ya estás inscrito en la Modalidad 40 del IMSS debes saber que ya hay una manera de evitar las filas en el banco para realizar tu aportación y hacerlo desde la comodidad de tu casa: el pago en línea.

Lee también Ingreso Ciudadano Universal 2025: ¿cuáles son los requisitos para solicitar la pensión de 57 a 59 años?; esto se sabe

Realizar tu pago en línea de la Modalidad 40 es fácil, seguro y rápido. Imagen: Unsplash

¿Cuáles son los beneficios de realizar el pago en línea para la Modalidad 40?

De acuerdo con información publicada por el IMSS, realizar tu pago en línea tiene los siguientes beneficios:

Ahorrar tiempo: Puedes evitar filas y realizar tu pago en cuestión de minutos.

Puedes evitar filas y realizar tu pago en cuestión de minutos. Seguridad: El pago se realiza a través de tu banca en línea , convirtiéndolo en una transacción totalmente segura.

El pago se realiza a través de tu , convirtiéndolo en una transacción totalmente segura. Comodidad: Puedes pagar desde donde estés sin necesidad de ir al banco.

¿Cómo realizar el pago de la Modalidad 40 en línea y qué se necesita?

La transferencia se puede realizar desde un celular o una computadora a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), haciéndolo un trámite rápido y seguro.

Lee también Video muestra momento en que tobogán de crucero se rompe; un pasajero resulta herido

Pasos a seguir:

Ingresar al servicio de banca electrónica de tu preferencia (ya sea desde al sitio web en una computadora o desde la app en un celular). Identificar la opción de “pagos por SPEI” o “transferencia de otros bancos”. Proporcionar los datos del pago que se encuentran en el Talón o Recordatorio de Pago. Ingresar la siguiente información:

CLABE

Importe a pagar (colocar el monto exacto que indica el Talón de pago).

(colocar el monto exacto que indica el Talón de pago). Referencia o concepto de pago (la referencia exacta que indica el Recordatorio de Pago).

Descargar el comprobante de pago.

Ejemplo de Talón o Recordatorio de Pago para poder ubicar la información necesaria. Foto: IMSS

No debes olvidar descargar o tomar una captura de pantalla del comprobante y guardarlo de manera segura, ya que el comprobante o el estado de cuenta podrán servir en caso de que se necesite realizar cualquier aclaración con el IMSS.

También recuerda que si aún no estás inscrito a la Modalidad 40 del IMSS debes informarte sobre todos los requisitos primero, para saber cómo realizar el trámite, qué necesitas y cómo aplica para tu caso en particular.

También te interesará:

¿Quién es Willy Chavarría?; el diseñador que desató polémica tras lanzamiento de tenis Adidas inspirados en huaraches

Así es Club 51, la sociedad “más exclusiva de Latinoamérica” que tendría de miembro a Sergio Luna; esto cuesta la membresía

¿Quién era Vitoria Beatriz?; actriz de cine para adultos muere a las 28 años

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu/dcs