Más Información

Supernova Strikers: ¿a qué hora es el pesaje?; descubre los detalles previos a las peleas

Supernova Strikers: ¿a qué hora es el pesaje?; descubre los detalles previos a las peleas

Conavi 2025: ¿dónde consultar si quedé seleccionado en el programa Vivienda para el Bienestar?; esto se sabe

Conavi 2025: ¿dónde consultar si quedé seleccionado en el programa Vivienda para el Bienestar?; esto se sabe

Adrián Marcelo revive momento incómodo con Arath de la Torre en La Casa de los Famosos; “entretenimiento puro”

Adrián Marcelo revive momento incómodo con Arath de la Torre en La Casa de los Famosos; “entretenimiento puro”

Marianne Gonzaga da primeras palabras tras salir de prisión; narra reencuentro con Valentina Gilabert

Marianne Gonzaga da primeras palabras tras salir de prisión; narra reencuentro con Valentina Gilabert

Scary Movie 6: anuncian el regreso de Regina Hall y Anna Faris; ¿cuándo se estrena la película?

Scary Movie 6: anuncian el regreso de Regina Hall y Anna Faris; ¿cuándo se estrena la película?

Cada vez falta menos para ser parte de la primera edición de , el torneo de box amateur en México que se ha convertido en la sensación de los internautas, pues el evento fusionará el mundo del deporte con el entretenimiento digital.

La justa deportiva tendrá lugar el próximo domingo 17 de agosto en el Palacio de los Deportes y contará con shows en vivo de artistas como Christian Nodal, El Alemán, María Becerra, Alan Arrieta y muchos más.

Entre las diversas polémicas de los participantes, las creadoras de contenido Alana Flores y Gala Montes, encendieron la controversia al dejar clara su rivalidad en las entrevistas que han dado. Logrando que su combate sea uno de los más esperados entre los usuarios.

Leer también:

Alana Flores y Gala Montes sin tregua. FOTO: EDGAR ENRÍQUEZ / EL UNIVERSAL
Alana Flores y Gala Montes sin tregua. FOTO: EDGAR ENRÍQUEZ / EL UNIVERSAL

¿A qué hora es el pesaje de Supernova Strikers?

Referente a la polémica entre las participantes de la pelea estelar, Alana Flores, quien recientemente participó en la Velada del Año 5, se mantiene bajo la lupa de los espectadores, ya que tuvo un percance durante el pesaje del torneo español. Por lo cual, mantendrá al público a la expectativa sobre el marcaje de la báscula de Supernova Strikers.

El pesaje será transmitido en vivo un día antes de la pelea, el próximo sábado 16 de agosto a las 16:00, hora del centro de México y podrá verse a través del canal de Youtube de Supernova Strikers, TikTok y Twitch.

Cabe aclarar, que todos los participantes del torneo se enfrentarán a la báscula para saber si su entrenamiento los llevó a cumplir con el peso pactado durante los preparativos de cada combate.

Leer también:

¿Cuáles serán los combates de Supernova Strikers?

Evento contará con la participación de el Escorpión Dorado, Franco Escamilla, Westcol, Mario Bautista y otras figuras del mundo del streaming, cuyos enfrentamientos se dividirán de la siguiente manera:

  • Westcol vs. Mario Bautista
  • Gala Montes vs. Alana
  • Milica vs. Mercedes Roa
  • Franco Escamilla vs. Escorpión Dorado
  • Shelao vs. Luis 'Pride' Escudero
Este vento de boxeo amateur toma inspiración en La Velada del Año, el evento organizado por Ibai Llanos. Foto: X @supernovaboxing
Este vento de boxeo amateur toma inspiración en La Velada del Año, el evento organizado por Ibai Llanos. Foto: X @supernovaboxing

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses