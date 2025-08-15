Supernova Strikers: ¿a qué hora es el pesaje?; descubre los detalles previos a las peleas

Cada vez falta menos para ser parte de la primera edición de Supernova Strikers, el torneo de box amateur en México que se ha convertido en la sensación de los internautas, pues el evento fusionará el mundo del deporte con el entretenimiento digital.

La justa deportiva tendrá lugar el próximo domingo 17 de agosto en el Palacio de los Deportes y contará con shows en vivo de artistas como Christian Nodal, El Alemán, María Becerra, Alan Arrieta y muchos más.

Entre las diversas polémicas de los participantes, las creadoras de contenido Alana Flores y Gala Montes, encendieron la controversia al dejar clara su rivalidad en las entrevistas que han dado. Logrando que su combate sea uno de los más esperados entre los usuarios.

Alana Flores y Gala Montes sin tregua. FOTO: EDGAR ENRÍQUEZ / EL UNIVERSAL

¿A qué hora es el pesaje de Supernova Strikers?

Referente a la polémica entre las participantes de la pelea estelar, Alana Flores, quien recientemente participó en la Velada del Año 5, se mantiene bajo la lupa de los espectadores, ya que tuvo un percance durante el pesaje del torneo español. Por lo cual, mantendrá al público a la expectativa sobre el marcaje de la báscula de Supernova Strikers.

El pesaje será transmitido en vivo un día antes de la pelea, el próximo sábado 16 de agosto a las 16:00, hora del centro de México y podrá verse a través del canal de Youtube de Supernova Strikers, TikTok y Twitch.

Cabe aclarar, que todos los participantes del torneo se enfrentarán a la báscula para saber si su entrenamiento los llevó a cumplir con el peso pactado durante los preparativos de cada combate.

¿Cuáles serán los combates de Supernova Strikers?

Evento contará con la participación de el Escorpión Dorado, Franco Escamilla, Westcol, Mario Bautista y otras figuras del mundo del streaming, cuyos enfrentamientos se dividirán de la siguiente manera:

Westcol vs. Mario Bautista

Gala Montes vs. Alana

Milica vs. Mercedes Roa

Franco Escamilla vs. Escorpión Dorado

Shelao vs. Luis 'Pride' Escudero

Este vento de boxeo amateur toma inspiración en La Velada del Año, el evento organizado por Ibai Llanos. Foto: X @supernovaboxing

