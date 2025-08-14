Supernova Strikers: ¿a qué hora ver el entrenamiento en vivo?; consulta aquí

Más Información
Eclipse Solar más largo del siglo: conoce la duración del fenómeno astronómico; será visible en varias partes del mundo
Alana Flores deja callado a David Faitelson; "tu no te prestabas para estos eventos, pero aquí estamos"
En la recta final, rumbo a Supernova Strikers, el torneo de box amateur en México que fusionará el mundo del deporte con el entretenimiento digital, la polémica se encendió luego de que la rivalidad entre algunos de los participantes se volviera tendencia en la red.
Tras el intercambio de comentarios entre Alana Flores y Gala Montes el pasado 13 de agosto, durante la entrevista moderada por David Faitelson, los organizadores compartieron que habrá una transmisión previa a la pelea del domingo, donde todos los participantes mostrarán sus entrenamientos.
Cabe destacar que Supernova Strikers tendrá lugar el próximo domingo 17 de agosto en el Palacio de los Deportes y contará con shows en vivo de artistas de la talla de Christian Nodal, El Alemán, Alan Arrieta, entre otros.
Leer también: Supernova Strikers 2025: ¿qué famosos participarán en el evento?; esto se sabe
¿A qué hora ver el entrenamiento en vivo?
Los creadores de contenido que participarán en la justa deportiva, demostrarán sus habilidades al público el próximo viernes 15 de agosto, durante la transmisión en vivo de sus entrenamientos junto a sus oponentes.
La hora de esta dinámica especial será a las 16:30, hora del centro de México y podrá verse a través del canal de Youtube de Supernova Strikers, TikTok y Twitch.
Leer también: Supernova Strikers: Adrián Marcelo respalda a Alana Flores previo a pelea; llama “potencial matricida” a Gala Montes Evento contará con la participación de el Escorpión Dorado, Franco Escamilla, Westcol, Mario Bautista y otras figuras del mundo del streaming, cuyos enfrentamientos se dividirán de la siguiente manera: También te interesará: “Guadalajara FaceLift”; ¿De qué trata la tendencia de belleza viral en TikTok? Pareja se compromete en concierto de Coldplay, video se viraliza en TikTok tras el escándalo de Andy Byron Terremoto en Rusia: Abuelita se viraliza tras llevar a su nieto a “conocer” un tsunami; “Nunca había visto uno” Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. dcs
¿Cuáles serán los combates de Supernova Strikers?
Comentarios
Noticias según tus intereses
Evento contará con la participación de el Escorpión Dorado, Franco Escamilla, Westcol, Mario Bautista y otras figuras del mundo del streaming, cuyos enfrentamientos se dividirán de la siguiente manera:
También te interesará:
“Guadalajara FaceLift”; ¿De qué trata la tendencia de belleza viral en TikTok?
Pareja se compromete en concierto de Coldplay, video se viraliza en TikTok tras el escándalo de Andy Byron
Terremoto en Rusia: Abuelita se viraliza tras llevar a su nieto a “conocer” un tsunami; “Nunca había visto uno”
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dcs