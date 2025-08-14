Supernova Strikers: ¿a qué hora ver el entrenamiento en vivo?; consulta aquí

Más Información

En la recta final, rumbo a , el torneo de box amateur en México que fusionará el mundo del deporte con el entretenimiento digital, la polémica se encendió luego de que la rivalidad entre algunos de los participantes se volviera tendencia en la red.

Tras el intercambio de comentarios entre Alana Flores y Gala Montes el pasado 13 de agosto, durante la entrevista moderada por David Faitelson, los organizadores compartieron que habrá una transmisión previa a la pelea del domingo, donde todos los participantes mostrarán sus entrenamientos.

Cabe destacar que Supernova Strikers tendrá lugar el próximo domingo 17 de agosto en el Palacio de los Deportes y contará con shows en vivo de artistas de la talla de Christian Nodal, El Alemán, Alan Arrieta, entre otros.

Alana Flores y Gala Montes sin tregua en Supernova Orígenes. FOTO: EDGAR ENRÍQUEZ / EL UNIVERSAL
Alana Flores y Gala Montes sin tregua en Supernova Orígenes. FOTO: EDGAR ENRÍQUEZ / EL UNIVERSAL

¿A qué hora ver el entrenamiento en vivo?

Los creadores de contenido que participarán en la justa deportiva, demostrarán sus habilidades al público el próximo viernes 15 de agosto, durante la transmisión en vivo de sus entrenamientos junto a sus oponentes.

La hora de esta dinámica especial será a las 16:30, hora del centro de México y podrá verse a través del canal de Youtube de Supernova Strikers, TikTok y Twitch.

¿Cuáles serán los combates de Supernova Strikers?

Evento contará con la participación de el Escorpión Dorado, Franco Escamilla, Westcol, Mario Bautista y otras figuras del mundo del streaming, cuyos enfrentamientos se dividirán de la siguiente manera:

  • Westcol vs. Mario Bautista
  • Gala Montes vs. Alana
  • Milica vs. Mercedes Roa
  • Franco Escamilla vs. Escorpión Dorado
  • Shelao vs. Luis 'Pride' Escudero

