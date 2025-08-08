Supernova Strikers 2025: ¿qué famosos participarán en el evento?; esto se sabe

En la recta final rumbo a Supernova Strikers 2025, la polémica entre las protagonistas de la pelea estelar, Alana Flores y Gala Montes acaparó la atención de los internautas, sin embargo, este evento fusionará el box con el mundo del entretenimiento para que los asistentes disfruten de un espectáculo sin igual.

Aunado a ello, la justa deportiva que se llevará a cabo el próximo domingo 17 de agosto en el Palacio de los Deportes, contará con diversos números musicales y la participación de famosos creadores de contenido.

Cabe destacar que el torneo también será transmitido en salas de Cinépolis y plataformas digitales como Twitch y redes sociales como Facebook, TikTok y YouTube.

Este vento de boxeo amateur toma inspiración en La Velada del Año, el evento organizado por Ibai Llanos. Foto: X @supernovaboxing

¿Qué famosos participarán en Supernova Strikers 2025

Hasta el momento las presentaciones musicales confirmadas en Supernova Strikers incluye a los artistas :

Christian Nodal

El Alemán

Alan Arrieta

Gabito Ballesteros

Oscar Maydon

Xavi

María Becerra

Asimismo, este evento contará con la participación de el Escorpión Dorado, Franco Escamilla, Westcol, Mario Bautista y otras figuras del mundo del streaming, cuyos enfrentamientos se dividirán de la siguiente manera:

Westcol vs. Mario Bautista

Gala Montes vs. Alana

Milica vs. Mercedes Roa

Franco Escamilla vs. Escorpión Dorado

Shelao vs. Luis 'Pride' Escudero

