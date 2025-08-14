Supernova Strikers: Adrián Marcelo respalda a Alana Flores previo a pelea; llama “potencial matricida” a Gala Montes

A solo 3 días de que se lleve a cabo el evento Supernova Orígenes en el Palacio de los Deportes, la pelea entre Alana Flores y Gala Montes se ha convertido en uno de los duelos más comentados no sólo por su intensidad deportiva, sino por la carga de polémicas personales que lo rodean.

Lo que comenzó como un enfrentamiento boxístico terminó escalando a un intercambio de declaraciones, acusaciones y mensajes virales en redes sociales, en el que incluso intervino el conductor y creador de contenido Adrián Marcelo, respaldando abiertamente a Alana.

Un combate con tensión acumulada

En la conferencia de prensa previa al combate del 17 de agosto, ambas contendientes dejaron claro que, gane quien gane, no habrá reconciliación ni posibilidad de amistad.

Alana Flores reconoció que, en cuanto a experiencia en el boxeo, su rival tiene ventaja, pero aseguró que eso no se compara con la diferencia física: Gala Montes le supera por 19 centímetros de altura y más de 20 kilos. Pese a ello, la streamer dijo sentirse motivada y segura de que sus golpes podrán marcar la diferencia:

Por su parte, Gala Montes, actriz y cantante, insistió en que se trata de una exhibición entre artistas e influencers, no de un combate profesional. Afirmó que su preparación ha sido intensa y que lleva meses entrenando exclusivamente para este reto:

La conferencia subió de tono cuando ambas comenzaron a lanzarse señalamientos. Gala se burló públicamente de las declaraciones de Alana y puso en duda algunas de sus afirmaciones. La tensión se incrementó cuando Montes aludió a la supuesta amistad de su rival con Adrián Marcelo, a quien calificó como “agresor de mujeres”.

Adrián Marcelo llama “potencial matricida” a Gala Montes

Tras las declaraciones, Alana respondió en sus redes sociales que había intentado comunicarse con Gala antes de la pelea para aclarar ciertos temas, pero que no hubo diálogo.

En medio de esta controversia, Adrián Marcelo respondió a una publicación de Alana en X (antes Twitter), donde ella escribió: “Hoy superé mi prueba de paciencia”. El conductor comentó de manera directa y polémica:

“Ahora imagínate estar encerrado y conviviendo a diario con esa potencial matricida. Haz lo que sabes y ponle una chinga, para que no le queden ganas de abrir el hocico de caballo, NUNCA MÁS. Demuéstrale lo que puede hacer una mujer que sí tuvo el amor de sus papás. Éxito, Alana”.

Las palabras de Marcelo generaron un gran revuelo. La propia Alana respondió en tono desafiante: “Le voy a dar para llevar, ayer traía el tupper en su lonchera”. Los mensajes se volvieron virales, acumulando más de 22 mil visualizaciones, más de 20 mil reacciones y cientos de comentarios, en su mayoría apoyando a la streamer y al conductor.

Cabe recordar que Adrián Marcelo y Gala Montes compartieron pantalla en La Casa de los Famosos el año pasado, protagonizando una de las polémicas más comentadas en la televisión mexicana reciente, lo que da contexto a la dureza de sus palabras.

Expectativa para el 17 de agosto

La pelea entre Alana Flores y Gala Montes se llevará a cabo este domingo como parte de Supernova Orígenes, evento que reunirá a diversas figuras del espectáculo y las redes sociales en combates de exhibición.

Más allá del boxeo, este duelo ha generado conversación nacional, mezclando deporte, entretenimiento y confrontaciones mediáticas.

Los seguidores de ambas esperan un combate intenso, con el añadido de que las diferencias personales se han ventilado públicamente y parecen irreconciliables.

El Palacio de los Deportes será testigo no solo de un intercambio de golpes, sino de un enfrentamiento que, para muchos, se ha convertido en un espectáculo de orgullo, rivalidad y defensa de imagen.

