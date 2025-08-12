Mi Beca para Empezar 2025; así será el pago de agosto para útiles y uniformes escolares

El Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien) anunció que el apoyo anual de “Uniformes y Útiles Escolares” será depositado en agosto 2025.

El monto varía según el nivel (preescolar, primaria, secundaria, CAM), y algunos estudiantes deberán recoger una tarjeta antes de recibir el depósito.

Tarjeta Mi beca para Empezar te brinda beneficios en supermercados. Foto: X @Claudiashein

Fecha precisa del depósito anual

El Fibien informó que el depósito del apoyo anual para útiles escolares y uniformes se realizará a partir del 15 de agosto de 2025 para estudiantes de preescolar y primaria que ya cuentan con tarjeta activa del programa “Mi Beca para Empezar”.

Para los alumnos inscritos en secundaria, la situación es distinta: deben recoger una nueva credencial entre el 13 y el 16 de agosto, ya que su tarjeta anterior no será válida para recibir el apoyo.

Montos oficiales y niveles educativos beneficiados

Los montos varían de acuerdo con el nivel escolar y quedaron como sigue:

Preescolar (incluye CAM preescolar): $970 pesos

Primaria (incluye CAM primaria): $1,100 pesos

Secundaria (incluye secundaria general, secundaria para adultos y CAM): $1,180 pesos.

Estos montos se depositan en una tarjeta de uso exclusivo, que permite el pago en establecimientos afiliados como papelerías, tiendas de autoservicio, ópticas y supermercados.

El Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien) anunció que el apoyo anual de “Uniformes y Útiles Escolares” será depositado en agosto 2025. Foto: Captura de pantalla en X

“Mi Beca para Empezar” es un programa del Gobierno de la Ciudad de México que busca prevenir la deserción escolar, apoyando a estudiantes de educación básica con recursos para útiles, uniformes y otros insumos necesarios.

El apoyo se entrega mediante una tarjeta que no permite retiros en efectivo, solo compras en comercios participantes.

