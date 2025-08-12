¿Por qué PlayStation está en la mira de la Profeco?; esto se sabe

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha recibido denuncias contra PlayStation por mostrar sus precios únicamente en dólares y sin incluir el IVA, lo que podría constituir una violación a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

La empresa podría enfrentar multas de hasta 2.3 millones de pesos.

Ventas en linea. Foto: Pexels

¿Por qué PlayStation está en la mira de la Profeco?

En la tienda en línea de PlayStation, los precios se muestran únicamente en dólares y no en pesos mexicanos. Además, el IVA no se incluye desde un inicio, sino que aparece hasta el final del proceso de compra, sin una advertencia clara.

Esta falta de transparencia podría generar confusión en los consumidores, al impedirles conocer el costo total desde el principio.

El pasado 10 de agosto, un usuario identificado como @chrisbreckenrid compartió su queja en X (antes Twitter), volviéndose viral.

Foto: X

Ante ello, Profeco respondió pidiendo información adicional para dar seguimiento, aunque hasta ahora no ha emitido una declaración oficial sobre el asunto.

Foto: X

Riesgos legales para PlayStation si se confirma la falta

Con base en el artículo 7 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, PlayStation está obligado a mostrar el precio final —incluyendo impuestos, comisiones u otros cargos— de forma clara y visible.

El incumplimiento, conforme al artículo 127 de la LFPC, puede conllevar multas que van de $733.04 a $2,345,728.71 pesos.

Mientras tanto, Profeco sigue siendo un pilar de protección al consumidor: ofrece orientación vía Teléfono del Consumidor (55 5568 8722 en CDMX, 800 468 8722 para el resto del país), atención por medios digitales, herramientas como Quién es quién en los precios y mecanismos de conciliación como Concilianet.

