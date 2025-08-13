Día del Abuelo 2025; disfruta ofertas especiales en restaurantes con tu tarjeta INAPAM en CDMX

En el marco del Día del Abuelo, restaurantes de la Ciudad de México se suman a la celebración con descuentos exclusivos para quienes presenten su tarjeta INAPAM, un documento que además de beneficios económicos, impulsa la inclusión social de las personas mayores de 60 años.

Restaurantes con promociones especiales

Bellini Montecito

Ubicado en el piso 45 del World Trade Center, en la colonia Nápoles, Bellini es reconocido internacionalmente por su comedor giratorio con vista panorámica de 360 grados de la capital. Para celebrar a los adultos mayores, ofrece un 15% de descuento en la cuenta total al presentar la tarjeta INAPAM.

Nuevo Tehuacán

En la colonia Juárez, este restaurante rinde homenaje a la cocina tradicional mexicana con un toque contemporáneo. Durante el Día del Abuelo, aplica un 10% de descuento para tarjetahabientes INAPAM. Se localiza en Dinamarca 47, un punto accesible en el corazón de la ciudad.

Chilpa Condesa

Con un menú que reinventa platillos típicos, este espacio en la colonia Condesa se ha ganado un lugar entre los favoritos de la gastronomía capitalina. Su promoción especial consiste en 10% de descuento mostrando la credencial INAPAM. Dirección: Chilpancingo 35, alcaldía Cuauhtémoc.

Montmartre Bistró

En San Miguel Chapultepec, este bistró ofrece un ambiente íntimo y una carta inspirada en la cocina francesa. Como parte de las celebraciones, brinda un 20% de descuento a los adultos mayores que cuenten con la credencial.

Green Bar

Para quienes buscan opciones saludables en la colonia Juárez, Green Bar ofrece una propuesta fresca y variada. Su descuento especial es del 15% con tarjeta INAPAM.

¿Cómo aprovechar estas promociones?

Para obtener el beneficio, basta con presentar la credencial vigente del INAPAM al momento de solicitar la cuenta. Algunos restaurantes aplican el descuento únicamente sobre el consumo de alimentos, por lo que es recomendable confirmar las condiciones antes de ordenar.

Si bien estas promociones están disponibles durante todo el año, la fecha del Día del Abuelo es ideal para aprovecharlas y convertir una comida o cena en un momento especial.

Además, si quieres conocer más opciones de restaurantes cerca de tu zona, puedes consultar el directorio oficial de beneficios de la tarjeta INAPAM, donde las promociones están organizadas por estado y municipio.

Este listado actualizado puede descargarse desde el portal del gobierno federal en el siguiente enlace: Directorio de Alimentación 2025(PDF).

