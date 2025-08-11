Más Información

Hijo de AMLO reacciona a regaño de Maluma hacia madre que llevaba sin protección a su bebé; "te viste prepotente"

Cristiano y Georgina se casan: ¿qué valor real tiene la joya que anunció el compromiso?

24k Gold Labubu: ¿en qué consiste el nuevo trend de TikTok?; videos de mascotas se viralizan

Muere Óscar Lerma "Guadaña Jr"; esta fue su última publicación en Facebook

Acta de nacimiento digital en 2025; requisitos, costos y cómo obtenerla fácilmente

El cantante colombiano Juan Luis Londoño, mejor conocido por su nombre artístico, , detuvo su presentación en vivo en el Palacio de los Deportes, Ciudad de México, para lanzar una advertencia a una de las asistentes del concierto.

De manera inesperada, el cantante de música urbana para llamarle la atención a una fanática que llevaba a su bebé, de apenas un año de edad, sin protección para los oídos, los cuáles a esa edad suelen ser muy sensibles a factores de ruido externos.

En la grabación, publicada por el medio "@estilodf" en la plataforma de TikTok, Maluma se dirige directamente a la madre del menor y describe su decisión como "irresponsable". "Con todo respeto, yo ya soy padre. ¿Cuánto tiene? ¿Un año?. Usted cree que es una buena idea traer a un bebé de un año a un concierto donde el sonido está durísimo. Ese bebé ni siquiera sabe qué está haciendo aquí. La próxima vez protégele los oídos”, advirtió.

Este momento, se volvió tendencia en redes sociales, provocando que diversos usuarios abrieran un debate en internet sobre la intención de la advertencia del artista.

Hijo de AMLO reacciona a acción de Maluma

Ante la acción del artista del género urbano, José Ramón López Beltrán, primogénito del expresidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, lanzó una critica al cantante, luego de halagar su trabajo como artista musical.

A través de una publicación en la plataforma de 'X', en la que etiquetó al colombiano, escribió: "Con todo respeto, tu música romántica es buena, pero cuidar al público no es jugar a papá".

Además, añadió: "La mamá fue irresponsable, pero tú, @maluma, te viste más pose, prepotente y fantoche que artista profesional", cuestionando su regaño y calificando su acción como autoritaria.

Hijo de AMLO reacciona a acción de Maluma durante su concierto en el Palacio de los Deportes. Foto: Captura de pantalla
Finalmente, como era de esperarse, los comentarios no tardaron en aparecer, dónde los usuarios respondieron a la postura de López Beltrán desde distintas perspectivas. "Al contrario! Maluma mostro empatía con un bebe que no conoce, al reprochar a la madre su falta de responsabilidad.", escribieron, dándole la razón al cantante colombiano.

Por otro lado, otro internauta agregó: "No sé, creo que como artista tiene el derecho y hasta la obligación de actuar o expresarse cuando sus aficionados actúan de forma irresponsable en sus eventos", defendiendo la acción del artista.

