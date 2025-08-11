Lluvias en CDMX: fuerte aguacero deja impresionante video desde la Torre Latinoamericana; así se vio

Las fuertes precipitaciones ocurridas en la capital del país el pasado 10 de agosto, dejaron un mar de inundaciones alrededor de la ciudad y afectando a miles de usuarios.

La intensidad atípica de la tormenta que golpeó a la Ciudad de México el domingo, provocó baja y escasa visibilidad en diversas alcaldías, así como profundos encharcamientos que perjudicaron la vialidad.

El AICM, el Metro y otros medios de transporte en la capital reportaron afectaciones, sin embargo, pese a las fuertes lluvias, autoridades de la CDMX reportaron saldo blanco.

Lee también Lluvias en CDMX y Edomex; los mejores memes que dejó el llanto de Tláloc

Lluvias en el centro de la ciudad. Foto: Juan Boites / EL UNIVERSAL

A través de redes sociales miles de internautas compartieron videos y fotos de la tormenta en distintos puntos de la capital, los cuales se viralizaron rápidamente.

Impresionante video de la CDMX desde la Torre Latinoamericana

Un video publicado por Webcams de México, una plataforma dedicada a la promoción del país y sus destinos a nivel nacional e internacional, se hizo viral por mostrar un impresionante paisaje de la ciudad durante la tormenta de ayer.

Por medio de su cuenta oficial en X, Webcams de México compartió el video, acompañado de la descripción:

“¡No se ve nada! Así de fuerte está la tormenta esta tarde en Ciudad de México #CDMX. Video. Vista Sur desde Torre Latino”.

Lee también Series Netflix: One Piece lanza primer tráiler de la segunda temporada; esto se sabe del estreno

¡No se ve nada! Así de fuerte esta la tormenta esta tarde en Ciudad de México #CDMX. Video



Vista Sur desde Torre Latino.

Para ver en vivo: https://t.co/63j4KZGFtm pic.twitter.com/8nJEKhM4aj — Webcams de México (@webcamsdemexico) August 11, 2025

En el video se puede apreciar una vista desde la Torre Latinoamericana, ubicada en el centro histórico de la CDMX; sin embargo, se observan únicamente algunas luces de carros y lo que parece ser una avenida grande, pues la visibilidad está comprometida por la tormenta.

El video muestra que fue tomado a las 18:09 horas, momento en el que la tormenta ya azotaba intensamente a esa zona de la capital del país.

También te interesará:

¿Quién es Willy Chavarría?; el diseñador que desató polémica tras lanzamiento de tenis Adidas inspirados en huaraches

Así es Club 51, la sociedad “más exclusiva de Latinoamérica” que tendría de miembro a Sergio Luna; esto cuesta la membresía

¿Quién era Vitoria Beatriz?; actriz de cine para adultos muere a las 28 años

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu/aov